Una discusión entre dos vecinos terminó de forma fatal en Argentina. Los moradores de una casa del barrio Lomas del Mirador, en Buenos Aires, extendieron los festejos de Navidad desde Nochebuena hasta las 06:00 del miércoles 25 de diciembre de 2024. Los ciudadanos no imaginaron que los reclamos de un vecino terminarían con un disparo que le quitó la vida a uno de ellos.

Expolicía mató a su vecino en Navidad

El expolicía federal, Rafael Moreno, de 74 años, no pudo descansar toda la noche debido al fuerte volumen de la música de los vecinos de la casa de enfrente.

Molesto por ello, a penas amaneció, salió de su vivienda y se cruzó para reclamarle a la persona con la que compartían barrio.

Ante la negativa de bajar el volumen, al minuto de la discusión, el adulto mayor desenfundó una pistola calibre 38 y con ella amedrentó al vecino.

Otro ciudadano salió del interior de la casa donde se realizaba la fiesta y, viendo la amenaza, encaró a Rafael.

Discusión terminó con un disparo

El hombre insultó en repetidas ocasiones al expolicía, mientras este mantenía apegada el arma en el estómago del vecino.

Luego de 35 segundos, la pelea verbal escaló cuando el amenazado le empujó con fuerza. Se escuchó un disparo. Rafael había pasado de la amenaza a la acción.

La víctima se desvaneció de inmediato en la puerta de la vivienda. Por su parte, el atacante guardó su arma y se retiró a su casa.

Este hecho quedó registrado en video, por las cámaras de seguridad del lugar y grabaciones ciudadanas.

Hombre que recibió el disparo murió

Los amigos y familiares del afectado lo trasladaron de inmediato a una casa de salud cercana, sin embargo, los médicos confirmaron que murió al poco tiempo.

La víctima fue identificada como Sergio Díaz, un hombre de 40 años que conducía un colectivo de pasajeros.

Expolicía fue detenido

Tras recibir la alerta, la Policía de Buenos Aires acudió a la casa de Rafael. El adulto mayor se entregó y puso en custodia de las autoridades el arma que utilizó en el asesinato.

El atacante tenía permisos de habilitación del arma, sin embargo, estaban vencidos. Por este motivo, Fiscalía lo imputó por el delito de portación ilegal.

En su declaración, el expolicía reconoció haber disparado, pero dijo que “solo quería amedrentar” a sus vecinos; “el arma se me disparó sola“, afirmó.

Esposa del expolicía fue agredida

Aunque parecía que el problema en el barrio finalizó con la detención de Rafael, en realidad se complicó.

Los familiares del hombre asesinado fueron a la casa donde vivía el atacante con la intención de entrar. La esposa del adulto mayor salió para tratar de calmarlos, sin embargo, fue agredida con piedras y palos.

“Mi marido es más bueno que el pan (…) no me acuerdo de nada. yo no escuche la música, no lo vi salir”, mencionó la mujer a las autoridades.

Cuando una ambulancia llegó al sitio para trasladar a la mujer herida, quienes la atacaron se enfrentaron con la Policía al no querer abrirle camino al vehículo para que la atienda.

“A mi sobrino, cuando le dispararon, ni la Policía, ni la Ambulancia le ayudó; entonces tampoco lo harán con ella”, dijo una familiar del asesinado.

El exoficial continúa detenido mientras avanzan las investigaciones del hecho.