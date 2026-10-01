Accidente de helicóptero médico en California deja dos muertos y un desaparecido

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un helicóptero de evacuación médica cayó al mar frente a la isla Catalina, en California, la noche del miércoles 29 de septiembre de 2026. El accidente dejó dos personas muertas, dos heridas y una desaparecida, según informaron autoridades del condado de Los Ángeles a medios estadounidenses.

La aeronave había despegado de la isla Catalina con destino al continente y se precipitó al océano poco después de iniciar el vuelo. Los equipos de emergencia localizaron a cuatro de las cinco personas que viajaban a bordo. Dos sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona continental en condición estable, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de la persona que continúa desaparecida.

El helicóptero cayó poco después del despegue

Janice Hahn, dirigente del condado de Los Ángeles, informó sobre el accidente en la red X. La funcionaria señaló que el helicóptero de evacuación médica había salido de la isla Catalina y que se estrelló poco después del despegue.

Hahn también informó que las autoridades habían iniciado las operaciones de búsqueda y rescate. La funcionaria expresó su preocupación por las personas que viajaban en la aeronave.

Jonathan Torres, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, explicó a la cadena KTLA que los equipos locales respondieron al accidente. Según su reporte, el helicóptero partió de la isla con dirección al continente y cayó alrededor de las 19:53, hora local.

Torres confirmó que cuatro de los cinco ocupantes ya habían sido localizados. Dos personas sobrevivieron y recibieron traslado a hospitales del continente. Los equipos de emergencia también confirmaron la muerte de otras dos personas en el lugar del accidente.

Las autoridades recibieron el reporte del siniestro poco antes de las 20:00 y trabajaron junto con la Guardia Costera de Estados Unidos en la emergencia, según la información difundida por KTLA.

La búsqueda continúa frente a la isla Catalina

La isla Catalina se encuentra frente a la costa del sur de California, a unos 35 kilómetros de la zona continental del condado de Los Ángeles. El helicóptero terminó sumergido a unos 73 metros de profundidad frente a la isla, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Los equipos de emergencia continuaron con las labores de búsqueda y rescate para localizar al quinto ocupante. Hasta el momento señalado en los reportes, las autoridades habían encontrado a cuatro de las cinco personas que viajaban en la aeronave.

La empresa REACH Air Medical Services informó a la cadena local KABC que uno de sus helicópteros estuvo involucrado en el accidente. Según KTLA, la aeronave pertenecería a esa compañía, con sede en Sacramento, California.

REACH también estuvo relacionada con otro accidente ocurrido en California en octubre de 2025. En esa ocasión, uno de sus helicópteros de auxilio médico se estrelló en una autopista. Las tres personas que viajaban a bordo sufrieron heridas graves y una de ellas murió posteriormente a causa de las lesiones.

En el accidente ocurrido frente a la isla Catalina, las autoridades mantenían las operaciones de búsqueda y rescate mientras continuaban las labores para localizar a la persona desaparecida.

🚨 BREAKING: A REACH medevac helicopter crashed into the ocean moments after takeoff near Avalon on #California’s Catalina Island, killing 2 people and leaving 2 injured and 1 missing.



The NTSB is investigating the cause. #Qさま #Survivor51 #فه_من pic.twitter.com/gR0bbziyKe — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 1, 2026

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