Lenín Moreno decreta el estado de excepción en Ecuador por el covid-19

El presidente Lenín Moreno declaró la noche del lunes 16 de marzo del 2020, el estado de excepción en el Ecuador, para contener la propagación del coronavirus covid-19 en el país.

En una Cadena Nacional, el Primer Mandatario dijo que ha dispuesto el cierre de los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que, por emergencia, los ministerios decidan mantener abiertos.



Seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones, aseguró Moreno.



Las tiendas de barrios, los mercados y supermercados permanecen abiertos. Los bancos y servicios financieros seguirán operando normalmente.



Las grandes cadenas de productos y salud garantizan la producción de bienes y servicios a domicilio a través de las diferentes plataformas digitales que trabajan desde hoy las 24 horas, los siete días a la semana. El resto de actividades de sectores y de industrias tendrán que detenerse, dijo el Jefe de Estado.

Desde el martes 17 de marzo del 2020 regirá un toque de queda de 21:00 a 05:00.



Desde la medianoche del martes 17 de marzo se suspenden por 14 días los vuelos nacionales, el transporte interprovincial y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando.



Para las personas que van a comprar alimentos y medicamentos se restringe la circulación así: lunes, miércoles, viernes y domingos no circularán los autos con placas terminadas en par y 0, y los martes, jueves y sábado no circularán los vehículos que terminen en placa impar.



El personal de salud podrá circular sin restricción, no rigen las restricciones.



"La única manera de estar seguros de no haberse contagiado es no tener contacto con otros", dijo el presidente Moreno.



En una rueda de prensa virtual, desarrollada la tarde del lunes, el Primer Mandatario habló de la vigilancia epidemiológica por el coronavirus en Ecuador, el abastecimiento de productos, la extensión de la emergencia sanitaria, el diálogo con sectores productivos, las pruebas de covid-19 de forma gratuita a los casos que cumplen las condiciones médicas, la prohibición del ingreso de ciudadanos extranjeros, los controles de movilidad y la suspensión de las actividades de negocios con aforo de más de 30 personas.