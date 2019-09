Moreno pide mayor compromiso a jueces y fiscales para evitar la impunidad

LEA TAMBIÉN

El Presidente de la República, Lenín Moreno, envío un mensaje a los jueces y fiscales del país: no queremos una justicia débil. Lo dijo este martes, 3 de septiembre del 2019, en un evento organizado por el Ministerio de Gobierno en contra de la impunidad.

En el encuentro, la titular de esa Cartera de Estado, María Paula Romo, expuso casos "emblemáticos" de narcotráfico, enriquecimiento privado no justificado y hasta de la ambulancia que ingresó a la Penitenciaria Litoral vulnerando los controles del recinto carcelario. En todos ellos, los involucrados no fueron sentenciados.



"Los jueces, por indolencia, complicidad o miedo, el mismo miedo con el que hace la Policía su trabajo, no actúan apegados a la Ley. Pero hay casos donde hay actuaciones que resultan inexplicables y dificultan luchar contra el delito", manifestó Romo, al tiempo que informó que enviaron una queja formal al Consejo de la Judicatura.



También hizo referencia a dos ciudadanos capturados la semana pasada, que registran 57 y 60 detenciones cada uno, y ninguna sentencia.



Al respecto, Moreno dijo es "inconcebible"que esos ciudadanos sean liberados. "Un hombre de 43 años, detenido 60 veces, a lo mejor, asesinó, violó, robo, en al menos 60 ocasiones. Suponiendo que inició su vida delictiva a los 18 años, ha sido detenido cada cinco meses, en promedio, y vuelven envalentonados, a reírse. Para eso vuelven a ponerlos en la calle, que pena que haya tanta falta de sentimiento de jueces y fiscales", dijo Moreno.

“Queríamos poner rostro a las cifras. Aquí está la @PoliciaEcuador que seguirá protegiendo y sirviendo. Una Policía que busca más respaldo de fiscales, jueces y de los ciudadanos a los que protege todos los días”, enfatizó la ministra @mariapaularomo. #TodosContraLaImpunidad pic.twitter.com/BCcQkEMeJO — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) September 3, 2019



Además, la ministra Romo cuestionó la "celeridad" con la que los operadores de justicia han iniciado procesos contra miembros de la Policía Nacional.



Expuso el caso del cabo David Velasteguí, quién fue condenado a 16 años de prisión por un confuso incidente registrado en agosto del 2018 en Mascarilla, Imbabura, en donde el uniformado disparó su arma de dotación y la bala impactó a un ciudadano, quitándole la vida. Lo hizo para evitar que se distraigan un vehículo con material mineralizado.



Al evento fue invitada Evelin Pedrera, esposa del uniformado, quién recibió el apoyo del Presidente Moreno. Según Romo, en los próximos días solicitarán a la Asamblea Nacional la amnistía para Velasteguí, con la intención de que los legisladores también respalden la labor de la Policía.



Además, informó que cinco comandos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) afrontan una demanda penal por evitar un femicidio, donde el presunto agresor perdió la vida. También hay el caso de cinco agentes antinarcóticos, demandados por USD 250 000 por daño moral, entre otros casos.



Romo adelantó que se respaldará a los efectivos policiales con asesoría jurídica desde el Ministerio de Gobierno y de las diferentes Gobernaciones.



Luego de escuchar el relato de Romo, el Jefe de Estado calificó a la situación de "preocupante" y pidió un mayor compromiso de los operadores de justicia, para evitar que los antisociales sean liberados y vuelvan a delinquir.



Según Moreno, en lo que va del 2019 se han invertido 560 millones en la Función Judicial. Es decir , aproximadamente USD 47 millones mensuales. "Tenemos derecho a reclamar. Claro que hay buenos jueces y fiscales, honestos, pero eso se ve opacado por los casos de operadores de justicia que no actúan acordé a la Ley".



Además, se refirió a la situación de la frontera norte, sobre todo, tras el anuncio de un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes anunciaron que retomarían la lucha armada.



"Estamos alertas, somos un país vecino, pero esto no solo afecta a los hermanos del norte sino a toda la región. Porque esto no es una guerrilla ideológica, sí en algún momento lo fue. Es claro y neto narcoterrorismo", manifestó Moreno.



En esa línea, dijo que las Fuerzas Armadas estarán vigilantes. "Debemos enfrentarlos con firmeza, debemos estar pendientes vigilantes y atentos".



Además, reiteró que los militares colaborarán en el control de armas para apoyar a la Policía en su lucha contra el crimen.