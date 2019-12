'Los piropos no son inofensivos. Es más grave si viene de un agente estatal', dice ministra Romo sobre video en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó este jueves 26 de diciembre del 2019 ante un video que difundió en redes sociales una mujer en Guayaquil sobre el comportamiento de agentes en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector Los Ceibos, en el norte de la urbe porteña.

Romo ofreció "mil disculpas" a la ciudadana, que reclamó en la plataforma virtual, sobre el proceder de un uniformado de la Policía Nacional que la llamó "preciosa". En un comunicado, la Ministra dijo que "los piropo no son inofensivos" y consideró que "es más grave si viene de un agente estatal".

El pasado lunes 24 de diciembre, la usuaria Catherine Torres (@caathytorres) escribió en Twitter la denuncia sobre el comportamiento de un uniformado.



"Hoy caminé de mi casa a la tienda en Los Ceibos - Guayaquil, tengo que pasar por la UPC para llegar. Un policía me gritó preciosa desde su carro. Al darme cuenta que era un carro de Policía, estallé. Esto pasó afuera de la UPC de la Policía Nacional (...) Le dije a uno de los policías que estaba ahí que me había faltado el respeto, que no soy un objeto, que soy una mujer. Este oficial no supo reaccionar".



La ciudadana escribió los mensajes junto a dos videos en donde grabó el momento en el que habla, aparentemente, con un oficial. La usuaria reclama a los miembros de la fuerza pública y les dice: "eso no es un cariño, eso es faltar el respeto. Ustedes deben tratar a las mujeres como personas".



El hecho se difundió en las plataformas virtuales y las personas reaccionaron en diferentes mensajes sobre las palabras de los uniformados. En los textos, los usuarios mencionaron a la Ministra de Gobierno y a la Policía Nacional.



María Paula Romo conoció el tema y dijo, en Twitter, que "a toda la Policía del Ecuador le será recordado que este comportamiento es inaceptable. Si queremos sociedades más seguras ¡debemos luchar contra todas las violencias!".



Junto al mensaje, la Funcionaria de Estado publicó un telegrama enviado por la Dirección General de Personal de la Policía Nacional en el cual se solicita al Comandante, generales y jefes de la institución que se publique durante tres días consecutivos en la Orden del Cuerpo de la Dependencia que dirigen que "se tuvo conocimiento a través de las redes sociales la denuncia de una ciudadana que hacía referencia a que personal policial se habría dirigido a ella en términos inapropiados (piropos), este tipo de actitudes desdicen del ejemplo de trato igualitario y respetuoso hacia las mujeres que la Policía practica a lo interno y del que se debe dar ejemplo en una sociedad en la que combatir la violencia machista también hace parte de nuestro trabajo".



En el comunicado se instó a los uniformados a cuidar las formas al momento de relacionarse con la comunidad. "Nuestro trabajo requiere aplicar un trato cordial, cortés y respetuoso con todas las personas sin ninguna excepción", señala el documento.



En el telegrama también se instruyó sobre seis puntos que deben considerar los gendarmes al interactuar con la ciudadanía:



- "Cuando interaccionen con la comunidad debe identificarse con sus nombres y grados respectivos.



- No tutear ni referirse en términos despectivos o denigrantes hacia las personas.



- Menter una conducta y porte acorde con nuestra función constitucional, debiendo tener en cuenta que la desviación de esa conducta o modales en el servicio desprestigia a toda la institución.



- Recuerde que el saludo a más de ser una expresión de muestra educación, lleva consigo una demostración de respecto y consideración.



- Es inaceptable que en ciertos casos se hagan comentarios sexistas, denigrantes y 7 o hasta morbosos.



-Los señores jefes de los diferentes servicios, deberán capacitar y recomendar a su personal de forma permanente, sobre normas de respeto y así ser ejemplo de buen trato hacía la ciudadanía".