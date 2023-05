90 centros de diálisis de Ecuador, en estado crítico por atraso en los pagos

90 centros de diálisis del país aseguran que están a punto de quedarse sin insumos por la deuda del IESS y del MSP. Archivo / EL COMERCIO

Elena Paucar (I)

Los centros de diálisis están, nuevamente, en estado crítico. El cuadro se agrava por atrasos en los pagos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“No hay dinero para adquirir insumos. Lamentablemente, la próxima semana vamos a tener varios centros que no podrán dar continuidad al tratamiento”, dice Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis del Ecuador.

Y aunque reconoce que mantienen reuniones con representantes del MSP y del IESS, las soluciones no se concretan. “El IESS nos ha dicho que aún no podrán hacer los pagos. Y del MSP nos dicen que el dinero viene en camino desde el Ministerio de Finanzas, pero no llega”.

Son 90 centros de diálisis que reciben a pacientes con insuficiencia renal crónica, derivados del Estado. En total atienden a 16 000 pacientes del MSP y unos 4 500 del IESS.

Freire explica que en el caso del MSP hay facturas acumuladas desde septiembre del 2022, con un monto que llega casi a USD 60 millones si se incluye abril. El IESS les adeuda 10 meses, con un valor total de USD 40 millones.

A la espera de recursos

En las cuentas del Ministerio de Salud Pública hay USD 49 364 300 en facturas auditadas. Es el monto por el servicio de los prestadores privados del servicio de diálisis que ha sido revisado hasta marzo del 2023, pero está en espera de pago.

“A la presente fecha se encuentra en curso la reforma para el pago a dializadoras por un monto de USD 10 millones. En este contexto, el MSP cancelará conforme la asignación de los recursos económicos”, respondió la entidad a EL COMERCIO. El Ministerio de Economía es el encargado de la asignación de fondos.

El MSP informó, además, que entre 2022 y lo que va del 2023 ha pagado casi USD 224 millones a los centros de diálisis. Es una cifra elevada, que en gran medida representa valores adeudados por varios años. Los centros aseguran que en este año solo han recibido un pago, entre febrero y marzo.

El IESS informó que su Dirección de Salud recopilaba los datos sobre las cuentas pendientes con los servicios de diálisis. Sin embargo, hasta las 20:00 de este miércoles 3 de mayo de 2023 no hubo respuesta.

Sentencia sin cumplir

Al menos en los últimos cinco años el Estado ha tenido continuos desfases en los pagos a los prestadores del tratamiento de hemodiálisis. Por eso recurrieron a acciones legales y en medio de la pandemia, en octubre del 2020, la Corte Constitucional falló a su favor.

En esa sentencia se ordena un plan programático de pagos, para que tanto el MSP como el IESS se pusieran al día. Sin embargo, no se cumple. “Por eso estamos insistiendo ante la Corte Constitucional que dé la acción por incumplimiento de sentencia”, explica Freire.

Entre las propuestas de los centros de diálisis está que se destine un presupuesto específico para enfermedades catastróficas. El planteamiento es crear un fondo anual y fijo, desagregado por distintas patologías, entre ellas insuficiencia renal crónica.

Otro pedido es la revisión del tarifario de servicios. El paquete de hemodiálisis, que incluye entre 12 y 14 sesiones al mes, está valorado en USD 1 456 por paciente.

Es un monto que no ha variado desde el 2014 y que ha sufrido cambios por la elevación de los costos de los insumos. Los representantes de los centros de diálisis calculan que ese valor se ha incrementado, al menos, en un 40%.

Insumos para diálisis, en riesgo

La falta de pagos genera una reacción en cadena. Con deudas, las opciones de acceder a créditos con los proveedores de insumos se acortan más para los centros de diálisis. Algunos han logrado renegociaciones para abastecerse hasta las dos primeras semanas de mayo.

“El proveedor da crédito a tres, cuatro o cinco meses, pero es necesario ir abonando esa deuda para que no nos cierren las puertas. Para poder seguir trabajando hemos tenido que empeñar y vender activos de la empresa”, cuenta Ángel Macías, representante de un centro de diálisis de Los Ríos.

El kit de hemodiálisis incluye un filtro, una línea, dos agujas y catéteres -para los pacientes que aún no tienen fístula en el brazo-. Durante el tratamiento se utiliza solución salina, heparina, complejo B, eritropoyetina, calcitrol y otros medicamentos. “Sin esos insumos básicos no podemos dar el tratamiento”, dice Macías.

Unos 1 200 pacientes con insuficiencia renal crónica reciben tratamiento en centros privados de Los Ríos. Macías explica que es una de las provincias con mayor incidencia de la enfermedad, debido a factores ambientales como el consumo de agua de pozo que concentra ciertos minerales y el uso de químicos en la actividad agrícola.

Loja, un año sin pagos

La situación de Loja es aún más crítica. La provincia tiene cinco centros de diálisis: dos públicos y tres privados. Estos últimos no reciben pagos del Estado desde abril del 2022.

El representante de uno de ellos, que prefiere no dar su nombre para evitar posibles represalias, explica que el problema se agudiza por el reciente cambio de autoridades zonales, tanto del MSP como del IESS. El 20 de abril fueron posesionados nuevos directivos, que aún no están al tanto de las deudas.

“Mientras tanto, seguimos dando el tratamiento porque es la vida de los pacientes. Si no reciben tres diálisis semanales se van intoxicando y corren el riesgo de morir”. En este mes está pendiente la revisión de los convenios con los centros de diálisis para la renovación del servicio.

