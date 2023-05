Hospital de los Valles firma acuerdo con Cedars-Sinai para mejorar atención médica

Diana Pinilla, gerente general de HDLV y Heitham Hassoun, MD Vicepresidente y Director Médico de Cedars-Sinai Internacional, firmaron el acuerdo. Foto: Cortesía

Dayana Vinueza (I)

El Hospital de los Valles (HDLV) firmó un acuerdo institucional con Cedars-Sinai Internacional. Este hospital estadounidense está calificado como número 1 en California y número 2 en los Estados Unidos según el ranking Mejores Hospitales 2022-23, elaborado por U.S. News & World Report.

Esta alianza fortalecerá la atención médica privada en Ecuador, al brindar a los pacientes acceso a los últimos avances médicos y tecnológicos e intercambiando experiencias y conocimientos entre los médicos de ambas casas de salud.

Además, apoyará al HDLV en su camino hacia la obtención de acreditaciones de calidad internacionales y el desarrollo de clínicas especializadas. También permitirá a la institución médica recibir asesoramiento para su área de emergencia.

Este hito beneficiará directamente a los pacientes pues tendrán acceso a una segunda opinión y telemedicina por parte de los especialistas de Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. También se beneficiarán los profesionales médicos y de enfermería a través de educación continua y capacitación profesional.

“Este acuerdo de colaboración une a dos organizaciones comprometidas con la excelencia en la atención al paciente y la profesionalización de los médicos. Estamos orgullosos de que hoy Ecuador sea un país de referencia en América Latina como el primero en tener un acuerdo directo con Cedars-Sinai”, señaló Diana Pinilla, gerente general de HDLV.

El acuerdo institucional durará tres años

Inicialmente el acuerdo institucional durará tres años, pero se analizará su renovación dependiendo de los logros en la salud que vayan alcanzado en el camino ambas instituciones.

Heitham Hassoun, MD Vicepresidente y Director Médico de Cedars-Sinai Internacional, explicó que en el HDLV no va cambiar nada. Es decir, no habrá modificaciones físicas ni de personal porque el Cedars-Sinai no será accionista ni dueño, simplemente brindará su conocimiento para capacitar al personal médico.

“El acuerdo es el resultado de una buena voluntad, cooperación y mutuo respeto entre ambos hospitales en el último año. Este es nuestro punto de partida, el comienzo de una relación fuerte y duradera con Hospital de los Valles y los ecuatorianos”, aseguró Hassoun.

El HDLV entregará a cambio su total confianza para que los profesionales de EE.UU puedan ayudarlos a crecer internacionalmente.

Cedars-Sinai es un centro médico académico

El Cedars-Sinai es un centro médico académico sin fines de lucro. Tiene un equipo de 2 000 especialistas y 18 000 empleados. Cuenta con 50 departamentos y programas médicos, incluyendo áreas especializadas como el Instituto de Ciencias del Corazón, el Centro de Cáncer Samuel Oschin, el Instituto de Enfermedades Digestivas, el Instituto de Neurociencias Maxine Dunitz, entre otros.

También, es conocido por sus innovaciones tecnológicas en la medicina, incluyendo el uso de herramientas avanzadas de diagnóstico y tratamiento, como la cirugía robótica, la tomografía de emisión de positrones (PET), y la terapia con células.

Todo ese bagaje académico lo traerán al Ecuador. De hecho, este es el primer acuerdo institucional que firman con un hospital de América Latina. Están muy emocionados de poder brindar sus conocimientos y aprender en el camino. Aseguran el aprendizaje no solo será para los ecuatorianos sino para los médicos y enfermeras estadounidenses que llegarán al HDLV y mirarán cómo funciona la medicina en nuestro país.

“Ecuador tiene hambre por recibir atención médica estadounidense y nuestro objetivo es traer la mejor calidad de servicios médicos para la población ecuatoriana a través del Hospital de los Valles”, señaló Hassoun.

