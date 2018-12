Lenín Moreno: 'No me agrada presencia de Assange en nuestra Embajada'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo este jueves 6 de diciembre de 2018 que no le agrada la presencia del fundador del portal de denuncias Wikileaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Reino Unido, donde lleva ya refugiado seis años.

"A mí no me agrada la presencia del señor Julian Assange en la embajada de Ecuador", dijo Moreno en un diálogo con medios radiales en Quito. Agregó que le parece "demasiado tiempo que esté casi encarcelado" en la legación diplomática.



Assange permanece desde hace más de seis años en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado a Suecia, donde se lo acusaba de abusos sexuales, porque temía que el país escandinavo lo entregara a su vez a Estados Unidos.



Suecia ha retirado entretanto los cargos al haber prescrito, pero Assange cree que será detenido de todos modos si abandona el edificio para ser interrogado por las actividades de WikiLeaks, la plataforma que reveló miles de documentos secretos estadounidenses de las guerras de Irak y Afganistán.



En los últimos tiempos su relación con las autoridades ecuatorianas es muy tensa, ya que el actual presidente, Lenín Moreno, considera a Assange "una piedra en el zapato" para su política internacional y no lo respalda como sus antecesor, Rafael Correa.



Moreno aseguró que se está conversando con el Gobierno británico para que "se garantice su vida, que se garantice que no va a ser extraditado a ningún país en que peligre su vida", comentó el gobernante.



Indicó que ha recibido información sobre la legislación del Reino Unido en que se le ha manifestado que existen normas "que impiden que una persona sea extraditada a un país donde la vida (del extraditado) corra peligro".



Recordó que Assange aún tiene "que pagar una pena no larga" ante la justicia del Reino Unido. El gobernante ecuatoriano negó además una publicación del diario New York Times, que aseguró que el exasesor del presidente de Estados Unidos Paul Manafort trató con Moreno en Quito el tema de Assange.



"Es mentira" replicó Moreno, asegurando que Manafort fue a Ecuador para gestionar negocios de compañías chinas. Reconoció que habló con él pero "jamás se tocó el tema de Julian Assange".