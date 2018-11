Juez de EE.UU. pospone su decisión sobre si hace públicos cargos contra Julian Assange

LEA TAMBIÉN

Una jueza de Virginia (Estados Unidos) pospuso este martes 27 de noviembre del 2018 su decisión sobre si deben hacerse públicos los cargos criminales que supuestamente ha presentado el Departamento de Justicia contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien en 2010 organizó la filtración de miles de documentos clasificados.

En una vista en la Corte del distrito este de Virginia, en Alexandria, la magistrada Leonie M. Brinkema afirmó que necesita más información antes de resolver el caso.



El litigio comenzó a raíz de un escrito judicial en el que apareció por error el nombre de Assange y que fue publicado el 15 de noviembre por el diario The Washington Post, circunstancia que aprovechó el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa para pedir por la vía judicial que se hagan públicos los cargos.



El Ejecutivo estadounidense no quiere que se haga público si existe una acusación contra Assange y argumenta que, por norma general, las autoridades no anuncian públicamente los delitos que tienen previsto imputar a un acusado ante el riesgo de que se dé a la fuga.



Según medios locales, Assange también ha sido objeto de las investigaciones del fiscal especial, Robert Mueller, quien investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y la campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump.



En concreto, Mueller está investigando si WikiLeaks se coordinó con el equipo de Trump para filtrar unos correos de líderes demócratas que acabaron perjudicando a la candidata rival, Hillary Clinton.



El diario The Guardian publicó este martes un artículo en el que asegura que Assange mantuvo reuniones secretas en la Embajada de Ecuador en Londres con Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump y que ha sido investigado por Mueller debido a su relación con oligarcas rusos y ucranianos.



Ecuador acogió a Assange en su Embajada en Londres en 2012 cuando estaba acusado en Suecia de una agresión sexual.



Aunque el caso en Suecia se archivó, Assange ha seguido recluido en la legación por temor a que su salida provoque una petición de extradición por EE.UU. y su inmediata detención.