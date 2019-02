Iberoamérica da un paso más en el reconocimiento de títulos universitarios

LEA TAMBIÉN

Un grupo de países iberoamericanos dio este martes 5 de febrero del 2019 un paso adelante en el reconocimiento de títulos universitarios en la región con la creación del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Siaces).

Este nuevo órgano, integrado por las agencias de educación superior de España, México, Centroamérica, Ecuador, Chile, Argentina, Andorra y Portugal, velará por la calidad de la educación superior, tanto presencial como virtual y establecerá criterios compartidos de acreditación y titulación.



La creación del sistema responde a los mandatos que los países de la región dieron en las pasadas Cumbres Iberoamericanas de Veracruz (México, 2014) y Cartagena de Indias (Colombia, 2016), según explicó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el acto de constitución.



"Se trata de un trabajo conjunto de las agencias durante dos años en una materia fundamental para Iberoamérica", agregó la responsable de la Secretaría General Iberoamericana (Segib).



Grynspan afirmó que la fundación de Siaces promoverá la movilidad académica en la región formada por los 19 países de América Latina, España, Portugal y Andorra, que cuenta ya con un programa de intercambios para estudiantes, profesores e investigadores llamado Campus Iberoamérica.



Por otro lado, el que será el primer presidente del sistema, el titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina, Néstor Pan, defendió la ubicuidad del órgano porque "el sistema iberoamericano no está unificado y tiene criterios dispares de calidad".

Los objetivos de las Jornadas del #SIACES son crear una hoja de ruta para el Sistema y dar seguimiento al Acuerdo sobre Reconocimiento de Períodos de Estudio y Títulos de Educación Superior en Iberoamérica, además de un registro de programas e instituciones acreditadas. — CACES (@Caces_Ec) 5 de febrero de 2019



"Nosotros trabajamos por el alumno universitario, para que el concepto de educación de calidad llegue a todos y no sea un concepto de centros ricos y periferias pobres", explicó Pan.



En ese sentido, aseguró que Siaces trabajará para que esas periferias "que no tienen el potencial por ausencia de equipos académicos o de financiamiento" tengan acceso "a programas acordes al sistema en general" y no se queden "dentro de un subsistema".



Según la presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, Lea Azucena Cruz, este sistema "facilitará" los intercambios entre centros de estudios, generará "pasantías" y mejorará las oportunidades laborales de los estudiantes al "acercar los estándares" de los títulos a los de "España y Europa".



Los títulos, tal como adelanta Cruz, "dispondrán de un sello de calidad europeo", algo que para estudiantes como los centroamericanos "es muy relevante".