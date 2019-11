La historia de Jerusalén se explica en un parque de Urdesa, en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La historia de Jerusalén, que empezó hace más de 3500 años con el Patriarca Abraham, se encuentra en el parque Jerusalén, ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada, en el norte de Guayaquil. La obra se inauguró la noche del martes 12 de noviembre con la presencia de la alcaldesa Cynthia Viteri.

En este espacio, que permite el acceso del público desde las 6:30 hasta las 22:00, hay una escalinata con 18 placas fundidas en bronce que cuentan la historia de la capital de Israel; una Menorah, que es un candelabro de siete brazos; y la ciudad en miniatura.



La escalinata, ubicada en forma ascendente, cuenta la historia de la ciudad. Empieza en el 1650 a.C cuando Abraham presenta a su hijo como sacrificio hasta el 2000 con la visita del Papa Juan Pablo II a Jerusalén.



En el cima del monumento se encuentra la Menorah que contiene 30 relieves con imágenes descriptivas de eventos significativos de la Biblia y la historia. Esta Menorah es una réplica del diseño de Benno Elkan que fue entregada por el parlamento del Reino Unido al Parlamento de Israel en homenaje al octavo aniversario de su independencia.



La ciudad en miniatura fue un modelo construido por el artista ecuatoriano, Fernando Insúa. Esta réplica está basada en el diseño del historiador y geógrafo israelí Michael Avi-Yonah. Esta maqueta representa a Jerusalén a finales del periodo del segundo templo, está compuesta por 10 400 casas, 70 metros de murallas, 300 palacios y 50 torres distribuidas a lo largo de la ciudad.

El proyecto llamó la atención de visitantes y la protesta en redes sociales porque el Municipio supuestamente no consultó a la comunidad el uso del espacio público.



Clara Reyes de Fernández, moradora desde hace 50 años en Urdesa, le pareció algo diferente y maravilloso. La mañana de este miércoles 13 de noviembre fue la primera vez que entraba en el parque atraída por la obra.



Miguel Goldenberg, israelí que ya tiene 35 años viviendo en Ecuador, relató que le parece una idea maravillosa, inclusive en Jerusalén hay una maqueta similar de la época de Herodes. También Mendi Frid, judío morador de Urdesa, dijo que es un lugar lindo, lleno de historia y mucha cultura, donde representa al judaísmo, cristianismo e Islam. “Todos tienen su parte en Jerusalén”.



Sin embargo, un grupo de ciudadanos se opuso a la construcción del parque, puesto que en el sitio había otro parque con vistosos pinos. Arturo Soro, morador de Urdesa, comentó que él participó en la recolección de firmas para que el otro parque, que está ubicado al frente del ahora sitio de Jerusalén, no sea tocado.



Viteri respondió en las redes sociales que no el Municipio no los taló árboles para edificar la obra. Ésta era una de las preocupaciones.



La alcaldesa dijo la noche de la noche se llenó de cultura y arte con la inauguración del Parque Jerusalén, “un nuevo atractivo turístico para nuestra ciudad”.

El parque interactivo cuenta con wifi gratuito y fue construido por la empresa privada a través del cónsul de Israel en Guayaquil, Jhonny Czarninski, propietario de una cadena de supermercados nacional.