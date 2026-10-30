Urbanizaciones de vía a la Costa se quedarán sin agua este 31 de octubre

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Una suspensión temporal del suministro de líquido vital afectará a decenas de recintos y ciudadelas residenciales del corredor occidental de Guayaquil, luego de confirmarse un corte de agua en vía a la Costa programado para la madrugada de este sábado 31 de octubre de 2026. La medida técnica abarcará un extenso tramo que inicia en el kilómetro 13,5 y concluye a la altura del kilómetro 74, en la localidad de Olmedo, debido a maniobras operativas emergentes de carácter preventivo en la infraestructura hídrica.

Corte de agua en vía a la Costa por trabajos en la estación 1

La intervención se concentrará en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 14,5.

La interrupción directa comenzará a regir a las 00:00 y se extenderá inicialmente hasta las 05:00 de este sábado. La empresa concesionaria Interagua detalló que durante esa franja horaria se realizará una parada técnica emergente en la Estación de Bombeo 1. Las tareas se enfocarán en la subestación eléctrica de dicha planta para solventar condiciones de riesgo en las redes energéticas internas que alimentan el bombeo.

Sustitución de pararrayos tras evento del sábado anterior

La infraestructura presentaba desprotección ante posibles descargas eléctricas.

La ejecución de las obras responde a que la estación de bombeo se encuentra actualmente sin la protección adecuada frente a tormentas o descargas atmosféricas. Por ello, las cuadrillas técnicas deben proceder con el cambio obligatorio de tres pararrayos, una labor correctiva considerada prioritaria luego de los incidentes y afectaciones registrados en el sistema durante el sábado previo.

Horarios de recuperación del líquido hasta el kilómetro 35

Los conjuntos residenciales más cercanos tardarán dos horas más en normalizarse.

Para las urbanizaciones asentadas entre el kilómetro 13,5 y el kilómetro 35, las estimaciones oficiales señalan que la recuperación del caudal requerirá un lapso adicional de dos horas tras concluir las faenas eléctricas. En esta primera zona poblada, el servicio empezará a estabilizarse en los hogares entre las 05:00 y las 07:00 de la mañana.

Restablecimiento paulatino desde el kilómetro 35 al 74

El llenado de las tuberías hacia Olmedo demandará más tiempo de distribución.

Para el resto de sectores y comunas localizadas pasado el kilómetro 35 y que avanzan en dirección hacia el kilómetro 74 en Olmedo, el retorno del agua potable se cumplirá de manera paulatina. El restablecimiento progresivo dependerá de la presurización gradual de la red principal a lo largo de toda la carretera, por lo que se recomienda a los residentes tomar previsiones y almacenar reservas para las primeras horas del sábado.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores comprende el corte de agua en vía a la Costa anunciado para este 31 de octubre?

Comprende a todos los usuarios ubicados en la vía a la Costa desde el km 13,5 hasta el km 74, en Olmedo.

En el marco del corte de agua en vía a la Costa por trabajos en la estación 1, la suspensión dejará sin suministro a un extenso tramo suburbano entre las 00:00 y las 05:00 de este sábado. La medida obedece a una parada técnica obligatoria para realizar intervenciones en la subestación eléctrica del complejo de bombeo situado en el km 14,5.

❓ ¿Por qué motivo técnico se suspende el servicio según la sustitución de pararrayos tras evento del sábado anterior?

Se requiere sustituir tres pararrayos debido a que la estación está desprotegida contra descargas eléctricas.

Según los detalles de sustitución de pararrayos tras evento del sábado anterior, la infraestructura quedó en situación de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. Por esta razón, el reemplazo del equipamiento se volvió indispensable tomando en cuenta los sucesos meteorológicos experimentados la semana pasada en las instalaciones.

❓ ¿Cuáles son los horarios de recuperación del líquido hasta el kilómetro 35?

Se estima que la recuperación demore dos horas adicionales, restableciéndose entre las 05:00 y las 07:00 de la mañana.

Al revisar los horarios de recuperación del líquido hasta el kilómetro 35, los conjuntos habitacionales emplazados en este perímetro tendrán un desfase para la presurización de las tuberías tras el término de las faenas a las 05:00. La empresa calculó ese lapso extra para que las redes vuelvan a operar con normalidad en las casas.

❓ ¿Cómo funcionará el restablecimiento paulatino desde el kilómetro 35 al 74?

Se realizará de manera paulatina y progresiva a lo largo de toda esa zona vial.

En relación con el restablecimiento paulatino desde el kilómetro 35 al 74, las comunidades más alejadas que limitan con la población de Olmedo recibirán el líquido de manera gradual conforme se recarguen los conductos. Las autoridades instaron a los usuarios a racionar el consumo mientras se nivela la fuerza del caudal en la red.

❓ ¿En qué horario exacto rige la parada emergente en la Estación de Bombeo 1?

Rige desde las 00:00 hasta las 05:00 de este sábado 31 de octubre de 2026.

Durante este periodo de cinco horas en la madrugada, la planta interrumpirá sus operaciones regulares de bombeo hacia la arteria costera. La programación nocturna busca minimizar los contratiempos a la población que habita en las ciudadelas y zonas de expansión comercial del sector.

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