Estos son los productos con IVA reducido en el feriado

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Los productos con IVA reducido en el feriado no incluyen todas las compras que realicen los ecuatorianos durante el puente por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. La reducción temporal del IVA al 8% se aplicará únicamente a actividades vinculadas al turismo y en establecimientos que cumplan los requisitos establecidos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 526 y estará vigente desde las 00:00 del sábado 31 de octubre hasta las 23:59 del martes 3 de noviembre de 2026. El objetivo es impulsar el turismo interno, fomentar los viajes dentro del país y fortalecer a los negocios formales del sector.

Los productos con IVA reducido en el feriado no son todos

Una de las principales dudas de los consumidores es qué compras accederán a la rebaja tributaria. Según explicó la especialista Paola Flores, el beneficio no es generalizado y se limita a los servicios catalogados como actividades turísticas.

Para acceder al descuento no se requiere realizar ningún trámite. El IVA reducido se aplicará automáticamente en la factura cuando el consumo se realice en establecimientos turísticos previamente registrados.

“Para acceder a la reducción del IVA en este feriado en el mes de noviembre, no se debe realizar ningún trámite previo. El descuento va a venir aplicado automáticamente a la factura”, explicó Flores.

¿Qué servicios sí reciben la rebaja del IVA al 8%?

Entre los productos con IVA reducido en el feriado se encuentran los servicios de alojamiento como hoteles, hostales, hosterías y resorts.

También califican los establecimientos de alimentos y bebidas, incluyendo restaurantes, cafeterías, bares y discotecas que posean registro turístico.

La lista incorpora además actividades de recreación y entretenimiento como parques temáticos, balnearios, termas y atracciones estables.

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Beneficio alcanza a ciertos servicios de transporte y turismo

La tarifa reducida igualmente aplicará a servicios relacionados con viajes y desplazamientos turísticos.

La medida incluye aerolíneas nacionales, transporte terrestre y marítimo turístico, alquiler de vehículos de recreación, agencias de viajes, organización de eventos y tours con guías.

De esta manera, quienes contraten estos servicios durante las fechas establecidas podrán acceder a la reducción tributaria, siempre que el proveedor esté registrado dentro de la actividad turística.

¿Qué compras seguirán pagando el IVA regular?

No todos los consumos realizados durante el feriado tendrán el beneficio. Flores, catedrática de la UIDE, explicó que productos físicos como tecnología, ropa y otros bienes tangibles continuarán pagando la tarifa habitual. Lo mismo ocurrirá con servicios digitales internacionales que no formen parte de las actividades turísticas contempladas.

Las compras por internet sí podrán acceder a la rebaja, pero únicamente cuando correspondan a servicios turísticos prestados en Ecuador y cumplan los requisitos establecidos.

Por ejemplo, pueden aplicar reservas en hoteles locales, pasajes de vuelos internos o paquetes de excursiones facturados dentro de las fechas del feriado.

Así puedes verificar que el descuento fue aplicado correctamente

Los consumidores que utilicen los productos con IVA reducido en el feriado pueden comprobar la rebaja revisando el comprobante de pago.

Según la explicación de la especialista, en la factura electrónica o física debe constar el desglose de impuestos. Allí deberá aparecer una fila identificada como “subtotal IVA 8%”, que permitirá verificar que se aplicó la tarifa reducida.

Además, el negocio debe contar con registro turístico y licencia anual de funcionamiento vigentes para poder emitir facturas con la tarifa rebajada.

Más información del feriado

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❓ ¿Cuáles son los productos con IVA reducido en el feriado? Los productos con IVA reducido en el feriado corresponden a servicios turísticos registrados, como alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, transporte turístico, agencias de viajes y tours.

La reducción del IVA al 8% aplica a hoteles, hostales, hosterías, resorts, restaurantes, cafeterías, bares, discotecas con registro turístico, parques temáticos, balnearios, termas, aerolíneas nacionales, transporte turístico, alquiler de vehículos de recreación y servicios de agencias de viajes y guías. ❓ ¿Desde cuándo aplican los productos con IVA reducido en el feriado? La rebaja estará vigente desde las 00:00 del sábado 31 de octubre hasta las 23:59 del martes 3 de noviembre de 2026.

El beneficio fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 526 para cubrir los cuatro días del puente festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, con el objetivo de impulsar el turismo interno. ❓ ¿Los productos con IVA reducido en el feriado incluyen tecnología o ropa? No. La reducción del IVA no aplica a tecnología, ropa ni otros bienes físicos.

La especialista Paola Flores explicó que el beneficio está dirigido únicamente a actividades turísticas. Los productos tangibles y los servicios que no pertenecen a esta categoría seguirán pagando la tarifa regular. ❓ ¿Las compras por internet pueden acceder a los productos con IVA reducido en el feriado? Sí, pero únicamente cuando se trate de servicios turísticos prestados en Ecuador y que cumplan los requisitos establecidos.

La rebaja puede aplicarse a reservas de hoteles locales, pasajes de vuelos internos o paquetes de excursiones, siempre que el servicio sea turístico, esté registrado y la facturación se emita dentro de las fechas del feriado. ❓ ¿Cómo verificar que los productos con IVA reducido en el feriado recibieron el descuento correcto? Revisando la factura o comprobante de pago. El consumidor debe verificar el desglose de impuestos. En la parte correspondiente a los valores tributarios debe constar una fila identificada como “subtotal IVA 8%”, lo que permite confirmar que la tarifa reducida fue aplicada correctamente.

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