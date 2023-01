Lluvias en Guayaquil provocan colapso de casa de caña

Una casa de madera y caña sufrió un colapso estructural en el bloque 6 de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Foto: Cortesía CSCG

Alexander García (I)

El inicio de la etapa lluviosa provocó cortes de energía eléctrica en distintos sectores del Puerto Principal y el colapso de una casa de caña. Las primeras lluvias en Guayaquil dejaron a una humilde familia sin hogar en el bloque 6 de Bastión Popular, manzana 936, al noroeste de la ciudad.

Guayaquil vivió las primeras lluvias de la temporada durante la tarde y la noche de este lunes 9 de enero del 2023. Rosa Pincay, madre de cuatro niños y quien resultó damnificada, contó que escuchó crujir las bases de madera de su casa, mientras se apresuraba a salir a toda carrera con sus hijos. Ella terminó con un golpe y laceración en la rodilla.

Las bases de la vivienda cedieron y toda la estructura de madera terminó recostada contra la pared de una vivienda vecina. Los enseres en el interior de la casa quedaron revueltos o volcados.

Un equipo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) evaluó el sitio de la alerta, la mañana de este martes, 10 de enero. La Corporación Municipal para la Seguridad Ciudadana (CSCG) informó que la Alcaldía entregó asistencia humanitaria.

La ayuda consiste en kits de alimentos y en la limpieza del “colapso estructural”. Mientras que la damnificada solicitó ayuda ciudadana al número de teléfono celular: 0987211717.

De acuerdo con la CSCG, la alerta se registró a las 21:40. Pero el colapso estructural no dejó personas atrapadas, ni heridas, ni fallecidas. Allan Hacay, director de Gestión de Riesgo del Cabildo, indicó que no hubo deslizamiento. El problema fue provocado por las bases vetustas de la vivienda. “La lluvia de ayer fue intermedia y no hubo reporte de inundaciones”, explicó el funcionario.

¿Qué esperar de las lluvias en Guayaquil?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó que las primeras lluvias en Guayaquil tuvieron una intensidad entre débil y moderada. Pero efectivamente, en donde más llovió fue en el norte de la urbe.

“Se trata del primer evento palpable del inicio de la etapa lluviosa en Guayaquil”, indicó Carlos Naranjo, técnico del Inamhi. “Aunque en la región Litoral tenemos sitios en los que viene lloviendo desde diciembre, lluvias débiles y moderadas. Y en las afueras de Quevedo (Los Ríos) tuvimos un evento extremo aislado a mediados de diciembre”.

El proceso desconcentrado de la cuenca del río Guayas del Inamhi reportó los mayores acumulados de las primeras lluvias en Guayaquil en la vía a Daule, al norte. En especial en las estaciones de Mi Lote y a la altura de la planta de agua potable La Toma. Allí cayeron entre 26.9 y 23.7 mm (litros de agua por metro cuadrado).

En el resto de las estaciones de monitoreo las precipitaciones de este lunes 9 de enero fueron débiles. En el Aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo, se registraron apenas 7 mm, el 3.7% de las lluvias habituales para todo el mes de enero.

Entre la tarde de este martes 10 de enero y la mañana de este miércoles 11 de enero de 2023 se prevén lluvias similares a los de la víspera en Guayaquil.

Las precipitaciones más fuertes en las próximas horas se pronostican para el centro-norte de la región Litoral (Los Ríos Santo Domingo y Esmeraldas, así como en parte de Guayas y Manabí). También se prevén lluvias intensas en zonas puntuales de la Sierra como Quito y Tulcán. Se advirtió sobre riesgos de deslizamientos e inundaciones en estos sectores.

