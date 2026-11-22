Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

La tranquilidad de seis familias de una urbanización construida en un cerro de vía a la costa, Guayaquil, se vio interrumpida el domingo 1 de noviembre de 2026. Un fuerte estruendo anunció lo que jamás imaginaron: una corriente de agua que descendía de la montaña derribó el muro posterior de una vivienda y desató momentos de terror entre los moradores

Según relatan los afectados, el estruendo fue apenas el comienzo. Una violenta corriente de agua, lodo, piedras y otros materiales bajó con fuerza desde la montaña, atravesó el patio de la vivienda y destrozó las puertas de vidrio que conectaban con el interior. Nada logró detener su avance. El agua irrumpió en la casa y terminó inundándola.

Este episodio, sumado a otros deslizamientos registrados en los cerros de la urbe porteña pone sobre la mesa una interrogante que cobra especial relevancia ante la temporada de lluvias: ¿qué tan peligroso es construir viviendas en las laderas de los cerros y qué riesgos enfrentan quienes habitan en estas zonas?

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La lluvia reduce la estabilidad del terreno en cerros

Las lluvias intensas pueden aumentar significativamente el riesgo de deslizamientos y derrumbes en zonas de cerros y laderas de Guayaquil, especialmente cuando las construcciones no cuentan con estudios técnicos adecuados o presentan deficiencias en drenaje y mantenimiento, según explica el arquitecto Luis Seis Mendoza, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil y presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas.

De acuerdo con Seis Mendoza, cuando el agua se infiltra en el suelo aumenta su peso y reduce su resistencia estructural. Si el terreno se satura, puede perder estabilidad y desplazarse, afectando a las edificaciones asentadas sobre él.

El especialista enfatiza que los riesgos no dependen únicamente de la intensidad de las precipitaciones, sino también de las condiciones del terreno, las intervenciones realizadas y la existencia de sistemas adecuados de drenaje.

Además, advirtió que el riesgo no se limita a las zonas altas de los cerros. Los sectores ubicados en las partes bajas también están expuestos a graves daños, debido a que el agua que desciende por las laderas puede erosionar progresivamente el suelo y comprometer las cimentaciones, los cerramientos y las estructuras de las viviendas.

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Estudios previos antes de construir en cerros

El arquitecto considera que antes de desarrollar una vivienda en una ladera o cerro deben realizarse estudios geotécnicos y topográficos para determinar las condiciones del terreno.

Entre los aspectos que recomienda evaluar constan el tipo de suelo, la pendiente, la capacidad portante, el nivel freático, el drenaje natural y la estabilidad de los taludes. El experto califica como un error frecuente el construir sobre rellenos sin una compactación adecuada o realizar cortes excesivos en los cerros.

“No se puede permitir construir viviendas levantadas sobre cualquier terreno sin verificar previamente las condiciones de seguridad”, dice el arquitecto Luis Seis Mendoza.

Guayaquil registra zonas con amenaza de deslizamientos en cerros

Pared se derrumbó en una casa de vía a la Costa.

Según información de Segura EP, en Guayaquil existen 35 puntos con amenazas de deslizamiento distribuidos en nueve cerros donde ya se han reportado novedades.

Entre ellos constan Cerro Colorado, Cerro Azul, San Eduardo, Santa Ana, Cerro Paraíso, Monte Sinaí, Mapasingue, Cerro El Carmen y Cerro Jordán, en Bastión Popular.

La empresa municipal indica que desarrolla acciones preventivas con comunidades ubicadas en zonas de riesgo, incluyendo capacitaciones, rutas de evacuación, puntos seguros, primeros auxilios y equipamiento con sistemas de alarma, puesto a que algunas familias se niegan a abandonar la zona, pese al riesgo que representa.

Piden reforzar controles en construcciones en cerros

El arquitecto considera que debe existir un control técnico más riguroso sobre las construcciones ubicadas en laderas y cerros. A su criterio, las autoridades deben supervisar las etapas previas, durante y después de la construcción, además de exigir estudios técnicos y verificar los sistemas de drenaje.

Asimismo, plantea fortalecer acciones de prevención, fiscalización y protección social para las familias asentadas en zonas consideradas de alto riesgo.

El especialista sostiene que la construcción debe desarrollarse con planificación y responsabilidad, priorizando la seguridad de las personas.

“La seguridad de las personas debe estar por encima de todo interés urbano y económico”, dice el arquitecto Luis Mendoza.

Construcciones en cerros de Guayaquil ante fenómeno de El Niño; preguntas frecuentes

❓¿Por qué las lluvias aumentan el riesgo de deslizamientos en los cerros de Guayaquil? Porque el agua se infiltra en el suelo, aumenta su peso y reduce su resistencia.

Según el arquitecto Luis Seis Mendoza, cuando el terreno se satura por las lluvias puede perder estabilidad y desplazarse, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y derrumbes, especialmente en zonas donde las construcciones presentan deficiencias de drenaje o carecen de estudios técnicos adecuados. ❓¿Es peligroso vivir en una vivienda construida en un cerro? Sí, especialmente durante temporadas de lluvias intensas. El riesgo no depende solo de la lluvia, sino también de las condiciones del terreno, el mantenimiento de la construcción y el sistema de drenaje. Un ejemplo reciente ocurrió en una urbanización de vía a la costa, donde una corriente de agua, lodo y piedras descendió desde la montaña, derribó un muro e inundó una vivienda. ❓¿Qué estudios deben realizarse antes de construir una casa en una ladera o cerro? Estudios geotécnicos y topográficos. Estos análisis permiten conocer aspectos clave como el tipo de suelo, la pendiente, la capacidad portante del terreno, el nivel freático, el drenaje natural y la estabilidad de los taludes. Esta información ayuda a determinar si el terreno es apto para una construcción segura. ❓¿Cuántos puntos con amenaza de deslizamientos existen en Guayaquil? Hay 35 puntos identificados con amenaza de deslizamiento. Según Segura EP, estos puntos se encuentran distribuidos en nueve cerros de la ciudad: Cerro Colorado, Cerro Azul, San Eduardo, Santa Ana, Cerro Paraíso, Monte Sinaí, Mapasingue, Cerro El Carmen y Cerro Jordán. En varios de estos sectores ya se han reportado novedades relacionadas con las lluvias. ❓¿Qué recomiendan los expertos para reducir el riesgo en zonas de ladera? Fortalecer los controles técnicos y verificar las condiciones del terreno antes de construir. El arquitecto Luis Seis Mendoza considera que las autoridades deben supervisar las construcciones antes, durante y después de la obra, exigir estudios técnicos y revisar los sistemas de drenaje. Además, plantea reforzar la prevención, la fiscalización y las acciones de protección para las familias asentadas en zonas de alto riesgo.

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