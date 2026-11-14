Guayaquil activa medidas de prevención ante posibles tormentas eléctricas

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Guayaquil afronta nuevas lluvias y posibles tormentas eléctricas durante la noche y madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026.

Segura EP advirtió sobre precipitaciones de fuerte intensidad en las zonas urbanas, mientras el COE Cantonal coordinó medidas de prevención y atención ante las emergencias registradas por las lluvias.

¿Qué pronóstico de lluvias tiene Guayaquil?

Segura EP recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ante la posibilidad de que las precipitaciones aumenten su intensidad y se prolonguen durante las próximas horas.

Según medios locales, el Inocar estimó que las condiciones de fuertes lluvias podrían mantenerse al menos hasta las 22:00.

Las alertas se producen en medio de las intensas precipitaciones que afectan a varias provincias de la Costa. También se reportaron lluvias en Samborondón y La Aurora en horas de la tarde.

¿Qué sectores de Guayaquil reportaron emergencias?

La Alcaldía de Guayaquil informó que el COE Cantonal sesionó de forma extraordinaria este sábado, bajo la presidencia de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel. La reunión evaluó las afectaciones de la lluvia del viernes 13 de noviembre.

Los sectores del noroeste concentran una mayor demanda de asistencia. El Municipio elaborará un informe técnico sobre los daños y las evaluaciones en territorio.

¿Qué emergencias se registraron en Guayaquil?

Medios locales reportaron inundaciones, caída de árboles y postes, socavones, deslizamientos y colapsos estructurales en distintos puntos. Entre los sectores afectados constan Sauces 6, Sauces 9 y la avenida Dr. Enrique Ortega Moreira.

Las inundaciones también plantean interrogantes sobre la infraestructura urbana. Conoce qué factores explican los problemas del alcantarillado en Guayaquil.

También se registró un derrumbe de rocas y lodo en el cerro Santa Ana.

¿Qué medidas de prevención mantiene Guayaquil?

Segura EP desarrollará campañas informativas en centros educativos y comunidades sobre los riesgos de las lluvias y el peligro de ingresar a zonas inundadas.

La Sala Situacional monitorea canales y sectores vulnerables con drones. Además, comenzó la instalación de señalética de advertencia en el canal de Florida Norte.

¿Cómo se prepara Guayaquil para nuevas emergencias?

El Municipio mantiene activos los alojamientos temporales y dispone de 2 600 kits de asistencia humanitaria.

También cuenta con 36 unidades para la recolección de desechos y equipos desplegados en cinco puntos afectados por deslaves.

La ATM deberá identificar puntos críticos de circulación y coordinar acciones con la CTE. Las dependencias municipales mantendrán activa su capacidad de respuesta ante la continuidad de las lluvias.

Las precipitaciones también han generado emergencias con personas desaparecidas. Revisa la información sobre los operativos de búsqueda y las lluvias en Guayaquil.

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