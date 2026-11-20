Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Nathy López abrió su primer local de ropa, Atelier Mythos, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, al norte de Guayaquil, tras estudiar la zona y convencerse de que el movimiento le aseguraría clientela que visitara su negocio. Pero la ilusión se le vino abajo en pocos días, cuando empezaron a romper la calle para una obra que debía durar cinco meses.

Ocho meses después, los trabajos siguen inconclusos en este sector de La Alborada y sin señales de terminar este año. Como ella, decenas de comerciantes se levantan cada mañana para abrir sus locales en medio del lodo, polvo, charcos de agua y maquinarias, con el riesgo de caer o resbalar. La ilusión de cada jornada es intentar cubrir al menos una parte de las pérdidas que arrastran desde que la obra empezó.

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Los trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo debieron culminar en agosto

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Los trabajos, ejecutados en el tramo comprendido entre las avenidas José María Egas y Agustín Freire, forman parte de un proyecto de reconstrucción dividido en dos fases.

La primera etapa contempla la intervención del sentido sur-norte, con un plazo inicial de ejecución de cinco meses, por lo que debía estar concluida en agosto de 2026. Una vez finalizada, estaba previsto iniciar la segunda fase, correspondiente al sentido norte-sur, con una duración estimada de seis meses.

En total, la reconstrucción de ambos sentidos debía completarse en 11 meses. Sin embargo, los plazos establecidos no se han cumplido y, hasta la fecha, ni siquiera ha concluido la primera etapa de la obra, lo que retrasa el inicio de la segunda fase y pone en duda el cronograma original del proyecto.

“Nos mintieron, nos engañaron”, reclama el propietario del chifa Dragón de Oro, quien prefirió mantener su identidad en reserva para este reportaje. El comerciante recuerda que, antes del inicio de los trabajos, representantes de la empresa contratista entregaron volantes a los propietarios de los negocios del sector, en los que se informaba que la primera fase de la obra tendría una duración de apenas cinco meses.

En qué consisten los trabajos en la avenida Baquerizo Moreno

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Según un cartel informativo instalado por el Municipio de Guayaquil en la avenida, el proyecto contempla la reconstrucción de la calzada con pavimento de hormigón de cemento Portland, así como la construcción de aceras, bordillos y parterres. También incluye la colocación de adoquines de colores en los sectores de Alborada 2, 3 y 4, con el objetivo de mejorar la movilidad y renovar la infraestructura vial de esta ciudadela del norte de Guayaquil.

En agosto de 2026, el Municipio informó que los trabajos se encontraban en la fase de hormigonado de alcantarillas y cajas eléctricas, además de la instalación de colectores de aguas servidas.

La obra representa una inversión de 3,9 millones de dólares y forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura vial del sector.

Los clientes tienen dificultades para transitar

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Stalin Mora, dueño de una zapatería ubicada en el centro comercial de la zona, indica que la reducción del tránsito peatonal ha impactado directamente en las ventas, debido a las dificultades que enfrentan los clientes para llegar a los locales.

De acuerdo con el comerciante, gran parte de su clientela está conformada por peatones que habitualmente circulan por la zona.

“El negocio ha bajado bastante, la mayoría de nuestros clientes son peatones mayores que andan por ahí circulando a pie, pero lamentablemente con la construcción que hay ahí, a ellos se les dificulta pasar y no llegan, no llegan aquí al negocio”.

Según relató, antes del inicio de los problemas actuales el negocio recibía alrededor de 50 clientes al día o incluso más. Sin embargo, asegura que la afluencia ha disminuido considerablemente. “Anteriormente se podía decir que nos llegaban unos 50 clientes… pero ahora no llega a la mitad o a veces menos de la mitad, entonces ha bajado bastante el negocio”.

Lluvias agravan la situación en La Alborada

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Mora señala que las lluvias intensas han generado acumulación de agua en el sector, lo que aumenta las dificultades para quienes intentan llegar a los locales. “Aquí hemos pasado feo porque en los aguaceros fuertes esta cuestión aquí se inunda, se inunda todito”.

Este panorama también lo confirma Balbuena, trabajadora de una galería de arte del sector, quien relata que, en más de una ocasión, ha tenido que apresurarse a poner a salvo las obras para evitar que el agua de las lluvias las dañe. A las dificultades que provocan las inundaciones se suma la disminución de clientes debido a los trabajos viales, una situación que complica su jornada laboral.

“Cuando se inunda, esto parece una laguna… a pesar de todo, uno tiene que venir a trabajar”, expresa la joven, quien continúa con sus actividades pese a las condiciones que enfrenta el sector.

Los despidos han sido parte de los efectos del retraso

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

El propietario del chifa asegura que la situación lo obligó a disminuir las compras de productos, prescindir de un trabajador que llevaba 16 años laborando y depender principalmente de los pedidos a domicilio.

El comerciante, que cumplirá 30 años al frente del establecimiento en diciembre, explica que el negocio forma parte de un patrimonio familiar y que las dificultades económicas también comprometen los recursos destinados a su mantenimiento.

Antes de las intervenciones en la calle, el establecimiento registraba una mayor afluencia de clientes durante los almuerzos y las meriendas. Los sábados y domingos eran los días de mayor actividad comercial. Sin embargo, el propietario sostiene que actualmente el panorama es diferente. Incluso durante las horas habituales de almuerzo, las mesas permanecen sin clientes.

El comerciante señala que las condiciones de la vía dificultan el ingreso de personas al establecimiento, especialmente de adultos mayores, quienes podrían enfrentar riesgos al caminar por el sector.

Ante esta situación, el negocio depende de los pedidos a domicilio, que representan entre el 30 % y el 35 % de sus ventas.

Ratas muertas e insalubridad

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Nathy López, propietaria de una tienda de ropa, asegura que el polvo generado por los trabajos viales le ha provocado alergias tanto a ella como a sus trabajadoras. A esta situación se suman las condiciones de insalubridad del sector, donde, según relata, han encontrado ratas muertas entre las aguas estancadas y criaderos de mosquitos que representan un riesgo para su salud.

Llegar a su negocio se ha convertido en un desafío cotidiano. Para atravesar los tramos cubiertos de lodo, debe sujetarse de postes o paredes para evitar resbalar y caer. Una vez que consigue llegar a su local, se ve obligada a lavarse los zapatos o los pies antes de ingresar, una rutina que se repite cada vez que acude a trabajar.

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Comerciantes piden medidas para aliviar las pérdidas

Trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur lleva más de ocho meses.

Ante las dificultades económicas, los comerciantes consideran necesario establecer mecanismos de apoyo para los establecimientos afectados por las obras.

Entre sus propuestas mencionan una posible reducción de los pagos por servicios básicos, como la electricidad, para aliviar los gastos de funcionamiento.

Los afectados aseguran que, a medida que se acerca el cierre de 2027, han agotado distintas vías para obtener una respuesta del Municipio de Guayaquil. Sin embargo, pese a los reiterados intentos de diálogo y las medidas de protesta que han impulsado, afirman que hasta ahora no han conseguido una solución a sus demandas.

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