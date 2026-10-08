Noboa compromete 1 000 millones de dólares por la independencia de Guayaquil

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los actos conmemorativos por la gesta libertaria porteña sirvieron de escenario para anuncios de financiamiento público en la provincia. En el marco de la sesión solemne por la independencia de Guayaquil, el presidente Daniel Noboa Azín intervino este jueves 8 de octubre de 2026 en el coliseo Voltaire Paladines Polo, donde anunció la asignación de una cifra superior a los 1 000 millones de dólares destinada a la ejecución de proyectos de infraestructura, comercio y turismo.

Asignación de recursos durante la independencia de Guayaquil

La conmemoración de los 206 años de la independencia de Guayaquil reunió a autoridades, representantes de sectores gremiales y delegaciones ciudadanas. Durante su intervención central, el mandatario expuso que los recursos programados para Guayas buscan dinamizar la modernización de obras públicas y la generación de plazas de empleo, afirmando que las decisiones de su administración apuntan a devolver la estabilidad económica y el progreso a las familias del territorio.

Obras del Quinto Puente y Parque de Monte Sinaí

Dentro del paquete de proyectos priorizados para la urbe porteña, Noboa detalló el avance de dos infraestructuras clave: el Quinto Puente y la construcción del Parque de Monte Sinaí.

El jefe de Estado aseguró que ambas obras ya se encuentran en marcha y las calificó como indispensables para estimular el comercio exterior, optimizar la conectividad vial y reforzar los entornos de seguridad tanto en zonas periféricas como en los ejes logísticos de la provincia.

Mensaje a la gestión territorial y autoridades locales

En su alocución, el presidente introdujo reflexiones sobre la administración cantonal y la relación política con los liderazgos locales. “Pronto tendremos autoridades locales también que sean dignas y que trabajen por el verdadero desarrollo de la ciudad, que tengan un amor profundo por la ciudadanía, que caminen todos los días para mejorarle la vida a la gente y no para complicarle la vida a un gobierno central“, manifestó Noboa frente al auditorio.

Condecoración a Juan Pablo Tanca Campozano y agenda cívica

La ceremonia solemne integró la entrega de distinciones de Estado, entre las cuales destacó la Condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito” en el grado de Gran Oficial al doctor Juan Pablo Tanca Campozano, en reconocimiento a más de seis décadas dedicadas a la medicina ecuatoriana, a su labor científica como director emérito de la revista Oncología y a su trayectoria ad honorem frente al Consejo Directivo Nacional de Solca Matriz Guayaquil y al Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo.

Con este acto protocolar arrancaron formalmente las actividades del feriado del 9 de Octubre por la Independencia de Guayaquil, que continuará a lo largo del fin de semana con diversas convocatorias comunitarias, cívicas y artísticas en distintos sectores de la ciudad.

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