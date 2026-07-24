Daniel Noboa anuncia inversiones históricas para el Guayas

Durante la sesión solemne por los 491 años de fundación de Guayaquil, el presidente Daniel Noboa anunció la construcción del Quinto Puente y proyectos sociales en Monte Sinaí. Además, lanzó duras críticas a la gestión de sus antecesores.

Un llamado a la determinación y la resiliencia

El presidente Daniel Noboa llegó este viernes 24 de julio de 2026 al centro de Guayaquil para liderar la ceremonia por el aniversario 491 de la ciudad.

Ante una multitud en la avenida 9 de Octubre y Malecón, el mandatario destacó que Guayaquil ha sido históricamente el referente del Ecuador en momentos de crisis.

“Esta ciudad nunca ha estado dispuesta a rendirse; aprendió a levantarse, a trabajar y a salir adelante incluso en los momentos más difíciles”, subrayó el Jefe de Estado.

Críticas a la vieja política y la ‘madera de guerrero’

El discurso presidencial tuvo un marcado tinte político al cuestionar a quienes, según afirmó, han utilizado la identidad guayaquileña para fines personales.

Noboa arremetió contra aquellos que, en su opinión, “falsamente usaron como bandera” la emblemática “madera de guerrero”, pero carecen de la rectitud necesaria para sostenerla, dijo.

“Guayaquil merece un gobierno a la altura de su gente, un gobierno que no postergue decisiones, que no se conforme con administrar los problemas y que tenga la determinación de resolverlos”, sentenció el mandatario, desmarcándose de administraciones previas.

Anuncio de megaobras para la provincia

En el plano operativo, el presidente ratificó que su gestión ha decidido hacer realidad proyectos que permanecieron años en los planos. El anuncio principal fue el Quinto Puente, una megaobra de infraestructura con una inversión superior a 1 000 millones de dólares, diseñada para transformar la movilidad y el desarrollo provincial.

A esto se suma el inicio de la construcción de un parque en Monte Sinaí, un espacio recreativo concebido para brindar tranquilidad a las familias del sector y fomentar la armonía social mediante infraestructura pública de calidad.

Balance de inversiones sociales

El Ejecutivo presentó cifras concretas sobre su gestión en la provincia del Guayas. Noboa reportó la entrega de 135 000 becas y una inversión de 730 millones de dólares en educación superior.

El despliegue de ayuda social también alcanza 95 millones de dólares destinados este año a bonos y ayudas, además de 12 millones en créditos productivos para emprendedores.

El mandatario recordó que su labor incluye la rehabilitación de 195 unidades educativas, el fortalecimiento de la red de salud pública, la entrega de maquinaria agrícola y programas habitacionales destinados a quienes fueron olvidados por gobiernos pasados.

Compromiso con el futuro de la Perla del Pacífico

El cierre del discurso fue una reafirmación de su vínculo con la ciudad. El mandatario concluyó que, mientras ostente el honor de servir al país, los guayaquileños contarán con un aliado en la Presidencia para construir el futuro que la urbe merece.

“Si algo le ha enseñado Guayaquil al Ecuador es que las dificultades nunca tienen la última palabra”, finalizó Noboa, agradeciendo a la ciudadanía y cerrando su intervención con un enérgico saludo a la ciudad en su aniversario.