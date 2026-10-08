El feriado en Ecuador trae una agenda deportiva que no da tregua

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El feriado por la Independencia de Guayaquil, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, coincidirá con el regreso del campeonato ecuatoriano y una extensa programación internacional. El fútbol, el automovilismo, el tenis y el ciclismo ofrecerán alternativas para quienes permanezcan en Ecuador durante los tres días de descanso.

La atención estará repartida entre los estadios nacionales, los encuentros de la Premier League, la participación de futbolistas ecuatorianos en Europa y competencias que reunirán a figuras del deporte mundial. Algunos acontecimientos, además, tendrán consecuencias directas en la lucha por títulos y clasificaciones.

El fútbol en Ecuador vuelve durante el feriado con Barcelona como protagonista

Después de casi tres semanas de suspensión, el campeonato ecuatoriano retomará su fase decisiva con ocho encuentros distribuidos entre el viernes y el domingo. Los equipos disputan tres objetivos diferentes: el título, la clasificación a la Copa Sudamericana y la permanencia en primera división.

La programación comenzará el viernes 9 con Libertad frente a Leones FC, a las 13:00, y Delfín contra Mushuc Runa, a las 15:30.

El sábado 10 jugarán Independiente del Valle ante Aucas, a las 11:30; Manta contra Técnico Universitario, a las 14:00; y Guayaquil City frente a Emelec, a las 16:30.

El domingo 11, Universidad Católica recibirá a Macará, a las 11:30; Orense enfrentará a Deportivo Cuenca, a las 13:45; y Liga de Quito cerrará la jornada contra Barcelona SC, a las 16:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El enfrentamiento entre quiteños y guayaquileños también tiene un componente histórico. El 7 de octubre, EL COMERCIO detalló cómo cambió el historial de enfrentamientos en ese escenario, donde Barcelona tardó décadas en conseguir su primera victoria.

Liverpool y Manchester City protagonizan el duelo internacional

La Premier League tendrá uno de sus enfrentamientos más destacados el domingo 11, cuando Liverpool reciba al Manchester City en Anfield, a las 10:30 de Ecuador.

El encuentro llega después de que una comisión independiente declarara responsable al Manchester City de múltiples infracciones financieras. El club rechaza la resolución y presentó una apelación, mientras continúa su participación en el campeonato inglés.

La jornada también permitirá seguir a los ecuatorianos Moisés Caicedo, con Chelsea frente a Bournemouth; Piero Hincapié, con Arsenal ante Leeds United; y Nilson Angulo, con Sunderland contra Brighton, todos el sábado. Sus participaciones dependerán de las convocatorias y decisiones técnicas.

En España, el sábado jugarán Atlético de Madrid contra Alavés, Barcelona ante Getafe y Real Madrid frente a Villarreal. El domingo continuarán los encuentros, entre ellos Real Sociedad contra Deportivo y Betis frente a Osasuna.

Fórmula 1, tenis y ciclismo amplían la programación

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 en el circuito urbano de Marina Bay.

El sábado habrá una carrera sprint, una competencia corta que también entrega puntos para el campeonato, desde las 04:00 de Ecuador. La clasificación principal comenzará a las 08:00 y el Gran Premio se disputará el domingo a las 07:00.

En tenis, el Masters 1.000 de Shanghái continuará durante el feriado, con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev entre las figuras del torneo. Jannik Sinner anunció su ausencia por una lesión de rodilla.

El ciclismo tendrá el sábado 10 el Giro de Lombardía, una de las cinco grandes clásicas conocidas como monumentos. Su recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, en Italia, incluirá exigentes ascensos.

Otros deportes también tendrán actividad

La NFL ofrecerá el domingo el enfrentamiento entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers, desde las 15:25 de Ecuador.

El béisbol de las Grandes Ligas continuará con su postemporada, sujeto al desarrollo de las series eliminatorias, mientras la NBA mantendrá encuentros de pretemporada.

Preguntas frecuentes sobre los eventos deportivos del feriado de octubre de 2026 en Ecuador:

❓ ¿Qué eventos deportivos habrá durante el feriado de octubre de 2026 en Ecuador? Del viernes 9 al domingo 11 de octubre habrá partidos del campeonato ecuatoriano, fútbol europeo, Fórmula 1, tenis y ciclismo.

La programación también incluirá encuentros de la NFL, la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol y partidos de pretemporada de la NBA. ❓ ¿Cuándo juegan Liga de Quito y Barcelona SC durante el feriado? Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el domingo 11 de octubre, a las 16:30.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda jornada del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano. Ambos equipos buscan mejorar sus posiciones en la clasificación y acercarse a los cupos internacionales. ❓ ¿Cuándo juegan Liverpool y Manchester City por la Premier League? Liverpool recibirá al Manchester City el domingo 11 de octubre, a las 10:30 de Ecuador.

El partido se disputará en Anfield y será uno de los principales atractivos internacionales del feriado. La programación inglesa también contempla encuentros de Chelsea, Arsenal y Sunderland, clubes en los que militan futbolistas ecuatorianos. ❓ ¿A qué hora será el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Ecuador? La carrera principal está programada para el domingo 11 de octubre, a las 07:00 de Ecuador.

La actividad en el circuito urbano de Marina Bay comenzará el viernes. El sábado 10 se disputará la carrera sprint a las 04:00 y la clasificación principal a las 08:00, según la programación presentada. ❓ ¿Qué otros eventos internacionales se podrán seguir durante el feriado? Destacan el Masters 1.000 de Shanghái, el Giro de Lombardía y la NFL.

El torneo de tenis reunirá a figuras como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev. El sábado 10 se disputará el Giro de Lombardía, con un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como. El domingo, Seattle Seahawks enfrentará a San Francisco 49ers desde las 15:25 de Ecuador.

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