Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

La marea alta de 4,32 metros volvió a generar acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil este 26 de noviembre de 2026. La avenida Malecón Simón Bolívar se muestra como uno de los sectores más afectados de la ciudad.

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Sectores afectados por las lluvias en Guayaquil

El monitoreo realizado por la Sala Situacional de Segura EP identificó afectaciones en diferentes zonas de la ciudad, mientras organismos municipales mantienen operativos para gestionar la movilidad y alertar a la ciudadanía sobre los riesgos en sectores cercanos a ríos y esteros.

Según los reportes difundidos, se registró presencia de agua en las intersecciones de 10 de Agosto y la Décima, calle 19 y Alcedo, calle 18 y Cristóbal Colón y 9 de Octubre y Malecón. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a las condiciones en zonas propensas a inundaciones temporales.

Alta demanda vehicular en la Terminal Terrestre

La acumulación de agua también afectó la circulación en la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la Terminal Terrestre de Guayaquil, donde se reportó alto flujo vehicular en ambos sentidos.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que desplegó agentes en el sector para gestionar la circulación y brindar asistencia a los conductores. Asimismo, recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas al transitar por las zonas afectadas.

Se reporta acumulación de agua en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, cerca de la Base Naval, debido al incremento de la marea alta. Se recomienda a los conductores mantener una conducción preventiva y estar atentos a las condiciones de la calzada para evitar incidentes.

Marea alta coincide con lluvias en Guayaquil

De acuerdo con información del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada a las 08:07 la marea alta llegó a los 4.32 metros de altura. La siguiente marea alta será a las 20:49 con una altura de 4.47 metros.

La próxima marea baja será a las 15:25, con un nivel de 0,47 metros.

Los reportes de Amaru advierten sobre posibles afectaciones en áreas como La Puntilla, Urdesa, Sauces, Alborada y sectores próximos al río Guayas y al estero Salado, donde las condiciones de marea pueden dificultar el drenaje del agua acumulada.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

La ATM señaló que mantiene personal operativo en la avenida Malecón Simón Bolívar, donde también se reportó acumulación de agua en la calzada debido al incremento de la marea. Por ahora se mantiene restringida la circulación vehicular en la Av. Malecón Simón Bolívar y Roca.

Las entidades de respuesta continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y marítimas y reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y conducir con precaución mientras persistan los efectos de la marea alta.

Se mantiene restringida la circulación vehicular en la Av. Malecón Simón Bolívar y Roca, debido a la acumulación de agua ocasionada por la marea alta. Personal de la #ATM permanece desplegado en el sector, gestionando el tránsito y realizando labores para agilizar la circulación vehicular. #CiudadDeTodos — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 26, 2026

Acumulación de agua por marea alta en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registran acumulación de agua por la marea alta este 26 de noviembre de 2026? Las afectaciones se registran en la avenida Malecón Simón Bolívar, 10 de Agosto y la Décima, calle 19 y Alcedo, calle 18 y Cristóbal Colón, 9 de Octubre y Malecón, avenida Benjamín Rosales y avenida Pedro Menéndez Gilbert. La Sala Situacional de Segura EP mantiene el monitoreo de los sectores afectados, mientras organismos municipales realizan operativos para gestionar la movilidad y prevenir incidentes. ❓ ¿A qué hora se registrará la marea más alta en Guayaquil este 26 de noviembre de 2026? La marea alcanzará los 4,47 metros de altura a las 20:49 de este jueves 26 de noviembre de 2026. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), la primera pleamar de la jornada se registró a las 08:07, con una altura de 4,32 metros. La próxima marea baja está prevista para las 15:25, con un nivel de 0,47 metros. ❓ ¿Por qué la marea alta aumenta el riesgo de inundaciones en Guayaquil durante las lluvias? El incremento del nivel de ríos y esteros dificulta la evacuación del agua lluvia a través de los sistemas de drenaje, lo que favorece su acumulación en calles y avenidas.

La coincidencia de las precipitaciones con los períodos de marea alta incrementa el riesgo de inundaciones temporales en zonas bajas y sectores cercanos al río Guayas y al estero Salado. Entre las áreas bajo alerta están La Puntilla, Urdesa, Sauces y Alborada. ❓ ¿Qué vías presentan restricciones o problemas de movilidad por la marea alta en Guayaquil? La circulación vehicular está restringida en la avenida Malecón Simón Bolívar y Roca. También se reportan complicaciones en las avenidas Benjamín Rosales y Pedro Menéndez Gilbert.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) desplegó agentes en los sectores afectados, especialmente en los exteriores de la Terminal Terrestre de Guayaquil, donde se registra un alto flujo vehicular en ambos sentidos. ❓ ¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores ante las inundaciones por marea alta en Guayaquil? Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras bruscas y no transitar por zonas inundadas que representen un riesgo.

Contexto: La ATM y otras entidades municipales mantienen operativos de vigilancia y asistencia. Además, exhortan a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer las novedades sobre restricciones vehiculares y condiciones de las vías.

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