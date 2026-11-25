Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Las lluvias registradas en Guayaquil durante este miércoles 25 de noviembre de 2026 generaron acumulación de agua en varias zonas de la ciudad, además de inundaciones, caída de ramas y reportes de deslizamientos y socavones.

Las principales novedades se concentran en sectores del norte, centro y oeste de la ciudad, donde se mantiene el monitoreo permanente por parte de las entidades municipales.

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Acumulación de agua en varios sectores en Guayaquil por lluvias

Según el reporte de Segura EP con corte a las 15:00, la ciudad reportó acumulación de agua en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 16,5; la avenida del Bombero, en sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena; la avenida Dr. Enrique Ortega Moreira; la intersección de Costanera y avenida Víctor Emilio Estrada; Mapasingue Oeste; Víctor Emilio Estrada e Ilanes; Mapasingue Este, en la intersección de la avenida Cuarta y Alianza; la avenida Las Aguas; y la séptima etapa de Kennedy Norte.

Ante las emergencias, se desplegaron equipos de EMAPAG EP e Interagua para atender las afectaciones. Las unidades operativas fueron enviadas a estos puntos para ejecutar labores de atención y seguimiento ante la acumulación de agua.

Reportan inundaciones y deslizamientos en algunas zonas

El informe también registra inundaciones en Posorja, específicamente en el sector Data Posorja, barrio Las Acacias, así como en Progreso, sector Sabana Grande.

Además, se reportó un deslizamiento o socavón en el cerro San Eduardo, en la cooperativa 25 de Julio. Por otra parte, las autoridades informaron sobre caída de árboles o ramas en la parroquia Progreso.

🌧️ #Guayaquil | Se registra presencia de lluvias en el sector sur de la ciudad. 📹 A través de las cámaras de #VideovigilanciaECU911 se mantiene el seguimiento de las condiciones climáticas y situaciones que requieran la coordinación con las instituciones de respuesta. ⚠️ Se recomienda conducir con precaución y tomar medidas preventivas ante las lluvias. #LíneaÚnicaParaEmergencias — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 25, 2026

Hasta el momento del reporte, las autoridades indicaron que no existen registros de colapsos estructurales, caída de postes o vendavales asociados a las precipitaciones. Los organismos de respuesta mantienen la vigilancia de las zonas afectadas para identificar posibles novedades derivadas de las lluvias.

Marea alta en Guayaquil prevista para la noche

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), para este 25 de noviembre se prevé una pleamar o marea alta de 4,50 metros a las 20:01.

Las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional ante cualquier eventualidad relacionada con las lluvias y las condiciones marítimas.

Lluvias en Guayaquil causan inundaciones y socavones; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registran acumulación de agua por las lluvias? La vía a Daule, la avenida del Bombero, Urdesa, Mapasingue Este y Oeste, la avenida Las Aguas y Kennedy Norte figuran entre los sectores afectados.

Según el reporte de Segura EP, con corte a las 15:00 del 25 de noviembre de 2026, las principales novedades se concentran en el norte, centro y oeste de Guayaquil. ❓ ¿En qué sectores de Guayaquil se reportan inundaciones y deslizamientos? Se registran inundaciones en Data Posorja, barrio Las Acacias, y en Progreso, sector Sabana Grande. Además, se reportó un deslizamiento o socavón en el cerro San Eduardo.

Las autoridades también informaron sobre la caída de árboles o ramas en la parroquia Progreso, donde se mantiene el monitoreo de las afectaciones. ❓ ¿A qué hora se registrará la marea alta en Guayaquil este 25 de noviembre? La marea alta alcanzará una altura prevista de 4,50 metros a las 20:01 de este miércoles 25 de noviembre de 2026, según el pronóstico del Inocar.

La coincidencia de las precipitaciones con la pleamar puede dificultar la evacuación de las aguas lluvias y favorecer su acumulación en sectores vulnerables. ❓ ¿Qué acciones ejecutan las autoridades ante las lluvias en Guayaquil? Equipos de EMAPAG EP e Interagua fueron desplegados hacia los sectores que presentan acumulación de agua para atender las emergencias.

Además, Segura EP y el ECU 911 mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y coordinan acciones con los organismos de respuesta. ❓ ¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos ante las lluvias y la marea alta en Guayaquil? Se recomienda conducir con precaución, evitar transitar por vías inundadas, mantenerse alejado de zonas propensas a deslizamientos y reportar emergencias al 911.

Ante la persistencia de las lluvias y el pronóstico de marea alta, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.

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