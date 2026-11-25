Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La marea alta volvieron a afectar varios sectores de Guayaquil este 25 de noviembre de 2026. La acumulación de agua se reportó en distintos puntos de la ciudad, dificultando la movilidad de las personas y la circulación de vehículos.

Desde el C5 de Segura EP se informó sobre la presencia de agua acumulada en vías y sectores urbanos, mientras que la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ejecutaron acciones para mantener la movilidad en las zonas afectadas.

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Varios sectores reportan acumulación de agua

Según los reportes de monitoreo, la acumulación de agua se registró en los sectores de General Eugenio Garzón López y 10 de Agosto, cooperativa Independencia, Rosendo Avilés y calle 50, Santa Elena y 10 de Agosto, El Cisne, puente de la G, avenida Malecón Simón Bolívar, Guayacanes, avenida Miguel Yúnez Zagia y la intersección de Capitán Nájera y Assad Bucaram.

🚨 #ATENCIÓN | CALLES INUNDADAS EN EL MALECÓN 2000 Se reportan calles anegadas a la altura de Las Peñas, en el Malecón 2000 de Guayaquil, debido al incremento del nivel del río y la marea alta (pleamar). Se recomienda a los conductores y peatones circular con precaución por el sector. #lluvia #ElNiño #Guayaquil — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) November 25, 2026

Congestión vehicular en accesos estratégicos

Entidades de tránsito y monitoreo desplegaron operativos para gestionar la circulación vehicular y alertar a la ciudadanía sobre posibles riesgos en zonas cercanas a ríos y esteros.

Las afectaciones también incidieron en la movilidad. Se reportó alto flujo vehicular en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en sentido hacia el Puente de la Unidad Nacional, debido a la acumulación de agua generada por la marea alta.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad y mantener las medidas de precaución al circular por los sectores afectados, especialmente en vías con calzada húmeda y presencia de lluvias.

La marea alta supera los cuatro metros

Según información del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada a las 07:17 de este 25 de noviembre la marea alta alcanzó un nivel del 4,40 metros. Pero este nivel será superado a las 20:01, ya que los pronósticos indican que la pleamar estará en 4,50 metros.

En Puerto Nuevo, la marea alcanzó 4,32 metros a las 06:51 y se proyecta un nivel de 4,46 metros a las 19:40. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía permanecer alerta en sectores próximos al río Guayas y al estero Salado, así como extremar precauciones en zonas bajas donde el agua puede emerger por alcantarillas durante los períodos de aguaje.

Marea alta en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua por la marea alta? La acumulación de agua se reportó en sectores como la avenida Malecón Simón Bolívar, General Eugenio Garzón López y 10 de Agosto, cooperativa Independencia, Rosendo Avilés y calle 50, Santa Elena y 10 de Agosto, El Cisne, Guayacanes, avenida Miguel Yúnez Zagia y Capitán Nájera con Assad Bucaram. Según los reportes de monitoreo de Segura EP, la marea alta y el aguaje afectaron distintos puntos de la ciudad, generando anegaciones en vías urbanas y complicando la circulación de peatones y vehículos. ❓ ¿Por qué la marea alta provocó afectaciones en Guayaquil? Porque el nivel del agua superó los cuatro metros y provocó acumulación de agua en sectores bajos de la ciudad. De acuerdo con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), la marea alcanzó 4,40 metros a las 07:17 y se proyectó una pleamar de 4,50 metros a las 20:01. Estas condiciones incrementan el riesgo de anegaciones, especialmente en zonas cercanas al río Guayas y al estero Salado. ❓ ¿Cómo afectó la marea alta a la movilidad en Guayaquil? La marea alta generó congestión vehicular y ralentizó la circulación en varios accesos de la ciudad.

Se reportó alto flujo vehicular en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en sentido hacia el Puente de la Unidad Nacional, debido a la acumulación de agua. Las autoridades desplegaron operativos para facilitar el tránsito en los puntos con mayores complicaciones. ❓ ¿Qué acciones realizaron las autoridades ante las inundaciones por aguaje? La ATM, la CTE y Segura EP activaron operativos de monitoreo y control de tránsito.

Agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fueron desplegados en los sectores afectados para gestionar la movilidad, alertar sobre riesgos y asistir a los conductores. ❓ ¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades por la marea alta y el aguaje? Reducir la velocidad, conducir con precaución y mantenerse alertas en sectores cercanos a ríos y esteros. Las autoridades advirtieron que en zonas bajas puede registrarse salida de agua por alcantarillas, incluso sin lluvias. Por ello, recomendaron respetar las indicaciones del personal operativo y extremar precauciones en vías con presencia de agua.

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