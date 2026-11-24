Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

La marea alta volvió a golpear a Guayaquil este 24 de noviembre de 2026. Varios sectores de la ciudad presentaron acumulación de agua, provocando congestión vehicular en vías altamente concurridas.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que desplegó agentes en los puntos afectados para regular la circulación vehicular.

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Marea alta afectó varios puntos de Guayaquil

Desde el C5GYE de Segura EP se reportó acumulación de agua por efecto de la marea alta en distintos sectores de Guayaquil. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) la marea alcanzó un nivel de 4.42 metros de altura, a las 06:26 de este martes.

Los puntos identificados incluyen la avenida Benjamín Rosales, la intersección de Capitán Nájera y Assad Bucaram, el cruce de Otavalo y Antonio José de Sucre y la cooperativa 30 de Abril. Además de la avenida Malecón Simón Bolívar y Loja y la avenida Benjamín Rosales.

Las entidades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alertas y extremar precauciones en sectores cercanos a ríos y esteros.

Congestión vehicular en accesos a Guayaquil

El ECU 911 Samborondón reportó alta demanda vehicular en el Puente de la Unidad Nacional, en sentido Durán-Guayaquil, debido a la acumulación de agua registrada en el sector de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

La situación también provocó tránsito lento en la avenida Samborondón, en sentido La Aurora-La Puntilla, especialmente a la altura del kilómetro 5.

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fueron desplegados en la zona para gestionar la movilidad vehicular y atender la congestión generada por la emergencia.

🌊🚨 La pleamar registrada este martes 24 de noviembre alcanzó los 4,42 metros a las 06:26 y provocó anegaciones en varias vías de la urbanización Entre Ríos, en Samborondón. 🌕 El fenómeno coincide con la fase de luna llena. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé una segunda marea alta de 4,48 metros a las 19:12. ⚠️ Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el aguaje, especialmente en sectores vulnerables de Samborondón, La Puntilla y Guayaquil. #Aguaje #Samborondón #Guayaquil #INOCAR #MareaAlta #VitoTVO — ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) November 24, 2026

Autoridades piden conducir con precaución

La ATM recomendó reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito que permanecen en los sectores afectados.

Las autoridades señalaron que continúan monitoreando las condiciones de movilidad y los efectos de la marea alta en diferentes puntos de la ciudad.

Marea alta en Guayaquil para este 24 de noviembre

De acuerdo con la tabla de mareas difundida por Segura EP, la pleamar en Guayaquil alcanzará los 4,48 metros a las 19:12 de este martes 24 de noviembre. Mientras que en Puerto Nuevo llegará a 4,35 metros.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones reducir la velocidad, circular con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones del personal operativo, especialmente en los sectores cercanos a ríos y esteros donde persisten los efectos del aguaje.

Marea alta de 4,48 metros en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil fueron afectados por la marea alta el 24 de noviembre? La acumulación de agua se registró en la avenida Benjamín Rosales, la avenida Malecón Simón Bolívar y Loja, Capitán Nájera y Assad Bucaram, Otavalo y Antonio José de Sucre, y la cooperativa 30 de Abril.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y el C5GYE de Segura EP informaron que estos sectores presentaron anegaciones debido al incremento del nivel de la marea, por lo que se desplegó personal para gestionar la circulación vehicular. ❓ ¿Qué nivel alcanzó la marea alta en Guayaquil? La marea alcanzó los 4,42 metros a las 06:26 del 24 de noviembre de 2026.

Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), el fenómeno generó acumulación de agua en varios puntos de la ciudad. Además, la tabla de mareas difundida por Segura EP previó una pleamar de 4,48 metros a las 19:12. ❓ ¿Cómo afectó la marea alta a la movilidad en Guayaquil? La marea alta provocó congestión vehicular y tránsito lento en varios accesos a la ciudad.

El ECU 911 Samborondón reportó alta demanda vehicular en el Puente de la Unidad Nacional, en sentido Durán-Guayaquil, debido a la acumulación de agua en el sector de la Terminal Terrestre de Guayaquil. También se registró tráfico lento en la avenida Samborondón, sentido La Aurora-La Puntilla. ❓ ¿Qué hicieron las autoridades ante las afectaciones por la marea alta? La ATM y la CTE desplegaron agentes para gestionar el tránsito y monitorear los sectores afectados. Personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) realizó controles en las vías donde se reportó acumulación de agua para facilitar la circulación y reducir riesgos para conductores y peatones. ❓ ¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades por la marea alta en Guayaquil? Reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y conducir con precaución.

Las autoridades también pidieron respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y mantenerse atentos en sectores cercanos a ríos y esteros, donde persisten los efectos del aguaje y existe mayor riesgo de acumulación de agua.

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