Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de noviembre de 2026

En plena temporada de lluvias, hay un fenómeno natural puede agravar las inundaciones y la acumulación de agua en Guayaquil: la pleamar, conocida también como marea alta.

Este fenómeno influye en la capacidad de drenaje de la ciudad, especialmente en los sectores cercanos al río Guayas y al Estero Salado, donde el aumento del nivel del agua puede dificultar la evacuación de las precipitaciones a través del sistema de alcantarillado pluvial.

Más noticias

Qué es la marea alta y cómo afecta a Guayaquil

Las mareas altas corresponden al incremento máximo del nivel del agua en los cuerpos hídricos debido a la atracción gravitacional de la Luna y el Sol sobre la Tierra.

La pleamar o marea alta es el momento en que el agua alcanza su nivel máximo dentro del ciclo diario. En Guayaquil, estos niveles pueden superar los 4,5 metros, como ocurrirá la noche de este 9 de noviembre cuando se tiene previsto un pleamar de 4,55 metros.

Cuando la marea llega a niveles de entre cuatro y cinco metros, el agua encuentra mayores dificultades para escurrirse hacia el río Guayas y el Estero Salado. Esta situación reduce la capacidad de drenaje urbano y puede favorecer la acumulación de agua en distintos sectores.

El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando las mareas altas coinciden con lluvias intensas, causando incluso fuertes inundaciones en varios sectores de Guayaquil. En otras ocasiones el agua puede salir por las alcantarillas aunque no llueva.

Sectores con mayor exposición

Los sectores donde principalmente son afectados por este fenómeno son los que están aledaños al Estero Salado y Río Guayas. Algunos de los sectores identificados con mayor exposición a este fenómeno son:

Puente El Velero.

Cisne II.

Isla Trinitaria.

Guasmos.

Avenida Domingo Comín.

La Chala.

La Décima.

10 de Agosto.

Avenida Malecón Simón Bolívar

Urdesa

Kennedy

Estas zonas presentan condiciones que pueden complicar la evacuación del agua cuando los niveles de los cuerpos hídricos aumentan.

Cómo la marea alta influye en las inundaciones en Guayaquil

El experto en hidráulica Marcelo Macías indicó que la coincidencia entre lluvias intensas y marea alta disminuye la capacidad del sistema para evacuar agua por gravedad.

Según Macías, esta situación puede provocar que los sistemas de drenaje de los sectores bajos se saturen durante eventos de lluvia intensa y enfrenten dificultades adicionales cuando el nivel de marea impide la descarga normal hacia los estuarios.

Qué es la marea alta; preguntas fecuentes

❓ ¿Por qué las mareas altas provocan inundaciones en Guayaquil? Las mareas altas pueden provocar o agravar inundaciones en Guayaquil porque el aumento del nivel del río Guayas y del Estero Salado dificulta la evacuación del agua a través del sistema de drenaje pluvial. Cuando la pleamar coincide con lluvias intensas, el agua encuentra mayores dificultades para salir por gravedad hacia los cuerpos hídricos. Según el experto en hidráulica Marcelo Macías, esta situación puede saturar los sistemas de drenaje de los sectores bajos y favorecer la acumulación de agua en calles y viviendas. ❓¿Qué es la pleamar y cómo afecta al sistema de alcantarillado de Guayaquil? La pleamar, también conocida como marea alta, es el momento en que el nivel del agua alcanza su punto máximo durante un ciclo de marea. En Guayaquil, este fenómeno puede reducir la capacidad de descarga del sistema de alcantarillado pluvial.

Las mareas se producen principalmente por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. Cuando el nivel del agua aumenta en el río Guayas y el Estero Salado, se dificulta la salida de las aguas lluvias, especialmente en zonas bajas. En determinadas condiciones, el agua incluso puede salir por las alcantarillas sin que se registren precipitaciones. ❓ ¿Qué sectores de Guayaquil son más vulnerables a inundaciones por mareas altas? Los sectores de Guayaquil con mayor exposición a las mareas altas incluyen Isla Trinitaria, Cisne II, Guasmos, La Chala, Urdesa, Kennedy y zonas cercanas al río Guayas y al Estero Salado.

Entre los puntos identificados también se encuentran el puente El Velero, la avenida Domingo Comín, La Décima, la calle 10 de Agosto y la avenida Malecón Simón Bolívar. Estas zonas pueden experimentar dificultades para evacuar el agua cuando aumenta el nivel de los cuerpos hídricos, especialmente si coinciden lluvias intensas. ❓¿Qué pasa cuando las lluvias intensas coinciden con mareas altas de más de cuatro metros en Guayaquil? Cuando las lluvias intensas coinciden con mareas altas de entre cuatro y cinco metros, aumenta el riesgo de acumulación de agua e inundaciones en los sectores bajos de Guayaquil.

El incremento del nivel del río Guayas y del Estero Salado reduce la capacidad de evacuación del agua por gravedad. Para la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 se prevé una pleamar de 4,55 metros, una condición que puede complicar el drenaje urbano si coincide con precipitaciones fuertes. ❓ ¿Puede Guayaquil inundarse por la marea alta aunque no esté lloviendo? Sí. En determinados sectores bajos de Guayaquil, las mareas altas pueden provocar acumulación de agua e incluso el retorno de agua por las alcantarillas, aunque no se registren lluvias.

Este fenómeno ocurre cuando el nivel del agua en los cuerpos hídricos supera la capacidad de descarga de determinados sistemas de drenaje y permite el flujo de retorno. Las zonas cercanas al río Guayas y al Estero Salado presentan mayor exposición. La coincidencia con lluvias intensas puede agravar estas condiciones y aumentar el riesgo de inundaciones.

Te recomendamos