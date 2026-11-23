Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Varios sectores de Guayaquil amanecieron con acumulación de agua provocada por la marea alta este lunes 23 de noviembre de 2026. Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta, especialmente en zonas cercanas a ríos y esteros./

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Sectores de Guayaquil afectados por la marea alta

De acuerdo con el monitoreo realizado desde el C5GYE de Segura EP, se registró acumulación de agua en los siguientes puntos:

Malecón Simón Bolívar

10 de Agosto y Santa Elena

Cisne 2, callejón 21

Isla Trinitaria

ATM recomienda precaución al conducir

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) recomendó a los conductores reducir la velocidad y extremar las precauciones al circular por los sectores afectados para evitar inconvenientes en la vía.

🚨 Debido a la marea alta, se registra acumulación de agua en la Av. Malecón Simón Bolívar. La #ATM recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener precaución al circular por este sector, a fin de evitar inconvenientes en la vía. #CiudadDeTodos https://t.co/UtvjMIC8sG — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 23, 2026

Segura EP difunde tabla de mareas

La Sala Situacional de Segura EP también difundió la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia.

Según la información presentada, en el sector Guayaquil-Río la pleamar alcanzó los 4,26 metros a las 04:37 y se prevé una nueva pleamar de 4,21 metros a las 17:22. La tabla incluye además referencias para Puerto Nuevo, Posorja y Puná.

Las autoridades recomendaron revisar la información y mantener las medidas de prevención en sectores cercanos a esteros y ríos.

Marea alta en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil se inundaron por la marea alta este 23 de noviembre de 2026? El Malecón Simón Bolívar, la intersección de las calles 10 de Agosto y Santa Elena, Cisne 2 (callejón 21) e Isla Trinitaria registraron acumulación de agua por la marea alta.

Segura EP identificó estos puntos mediante el monitoreo del C5GYE durante la mañana del lunes 23 de noviembre de 2026. Las autoridades recomendaron mantener precaución, especialmente en sectores cercanos a ríos y esteros. ❓ ¿A qué hora se registrará la marea alta en Guayaquil este 23 de noviembre? La segunda pleamar del día está prevista para las 17:22, cuando el nivel del agua alcanzaría los 4,21 metros en el sector Guayaquil-Río.

Según la tabla de mareas difundida por Segura EP, la primera pleamar ocurrió a las 04:37 y alcanzó los 4,26 metros. La entidad también compartió información sobre las mareas en Puerto Nuevo, Posorja y Puná. ❓ ¿Por qué se acumula agua en las calles de Guayaquil durante la marea alta? La marea alta eleva el nivel de los ríos y esteros, lo que puede dificultar la descarga de las aguas del sistema de drenaje y provocar acumulaciones en sectores bajos.

Este fenómeno puede afectar especialmente a las zonas cercanas a cuerpos de agua. El 23 de noviembre de 2026 se reportaron acumulaciones en cuatro puntos de Guayaquil, entre ellos el Malecón Simón Bolívar e Isla Trinitaria. ❓ ¿Qué recomienda la ATM para conducir en Guayaquil durante la marea alta? La ATM recomienda reducir la velocidad y extremar las precauciones al circular por las vías que presentan acumulación de agua.

La entidad emitió una alerta por la presencia de agua en la avenida Malecón Simón Bolívar durante la mañana del 23 de noviembre. La recomendación busca prevenir inconvenientes viales y reducir los riesgos para los conductores. ❓ ¿Qué autoridades monitorean los efectos de la marea alta en Guayaquil? Segura EP, a través del C5GYE y su Sala Situacional, monitorea las afectaciones por la marea alta, mientras que la ATM emite recomendaciones de seguridad vial.

Este lunes 23 de noviembre, Segura EP reportó acumulaciones de agua en distintos sectores y difundió la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia. Ambas entidades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante los efectos del incremento del nivel del agua.

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