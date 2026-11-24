Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un video en el que se observa a niños desplazándose por áreas inundadas de un plantel educativo de Guayaquil encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en las que los estudiantes reciben clases presenciales en medio de los efectos del fenómeno de El Niño. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura se pronunció este caso que se registró el lunes 23 de noviembre de 2026.

El video difundido en redes sociales muestra a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Aida León de Rodríguez Lara caminando en medio de las inundaciones que afectaron a ese plantel del suburbio de Guayaquil.

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Esto dijo ministerio de Educación tras video de plantel inundado

Según el ministerio de Educación, las precipitaciones registradas durante pocas horas en la mañana del lunes provocaron la acumulación de agua en el patio de la institución educativa. El Ministerio aseguró que los padres de familia retiraron a sus hijos y que los estudiantes salieron antes de la jornada habitual debido a las condiciones climáticas.

La entidad señaló que en ningún momento se prohibió que los alumnos abandonaran el establecimiento educativo. Además, indicó que el agua acumulada en el patio se drenó de forma natural una vez que cesaron las lluvias.

El Ministerio sostuvo que los docentes acompañaron a los estudiantes hasta la salida del plantel y procuraron evitar que se mojaran los zapatos durante la evacuación. Sin embargo, la institución también informó que estas acciones no se realizaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Rectora de plantel inundado fue removida del cargo

Como parte de las medidas adoptadas tras el incidente, el Ministerio anunció la remoción de la rectora de la institución educativa.

“La rectora de la institución educativa fue removida de su cargo debido a su falta de compromiso y de gestión”, indicó la entidad en un pronunciamiento compartida a EL COMERCIO.

Asimismo, dispuso que los distritos educativos refuercen las capacitaciones relacionadas con la aplicación de protocolos ante eventos naturales.

Video reaviva el debate sobre la preparación de los planteles

La difusión de las imágenes generó cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones educativas para enfrentar los efectos de las lluvias e inundaciones durante la actual temporada climática.

En el video difundido por medios de comunicación y redes sociales se observa a estudiantes avanzando por bordillos y apoyándose en paredes para salir del plantel debido a la acumulación de agua en las instalaciones.

El caso también ha reavivado la preocupación de padres de familia y docentes sobre las condiciones en que operan algunos establecimientos educativos durante eventos de fuertes precipitaciones y posibles inundaciones.

#ATENCIÓN | Estudiantes de la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara fueron evacuados de sus aulas con ayuda de los docentes, tras las inundaciones registradas en el plantel, según se observa en un video. https://t.co/Zf4JwfQaLh — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) November 24, 2026

Ministerio mantiene monitoreo en planteles por inundaciones

El Ministerio aseguró que continúa monitoreando el estado de las instituciones educativas y desarrollando acciones para garantizar la continuidad de las actividades académicas.

La entidad indicó además que seguirá trabajando en el fortalecimiento de las medidas de prevención y respuesta ante fenómenos naturales que puedan afectar el desarrollo normal de las clases.

Rectora removida tras inundaciones en plantel; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la Unidad Educativa Fiscal Aida León de Rodríguez Lara? El plantel presentó acumulación de agua en su patio debido a las fuertes lluvias registradas en Guayaquil el 23 de noviembre de 2026.

Un video difundido en redes sociales mostró a estudiantes desplazándose por áreas inundadas dentro de la institución, ubicada en el suburbio de Guayaquil. Las imágenes generaron preocupación sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrollan las actividades escolares durante la temporada de lluvias. ❓ ¿Qué explicó el Ministerio de Educación sobre el video viral? El Ministerio aseguró que nunca se impidió la salida de los estudiantes y que los padres de familia retiraron a sus hijos debido a las condiciones climáticas.

Según la entidad, el agua se acumuló en el patio por efecto de las precipitaciones intensas y se drenó de forma natural cuando dejó de llover. Además, indicó que los alumnos salieron antes de la jornada habitual. ❓ ¿Por qué fue removida la rectora de la institución educativa? La rectora fue removida por falta de compromiso y de gestión, según el Ministerio. La cartera de Estado señaló que, aunque los docentes acompañaron a los estudiantes hasta la salida del plantel, las acciones ejecutadas durante la emergencia no se ajustaron a los protocolos establecidos para este tipo de eventos. ❓ ¿Qué medidas adoptó el Ministerio de Educación tras el incidente? Dispuso reforzar las capacitaciones sobre protocolos ante eventos naturales en los distritos educativos. El objetivo es fortalecer la respuesta de las instituciones educativas frente a lluvias, inundaciones y otras emergencias que puedan afectar la seguridad de estudiantes y personal docente. ❓ ¿Qué preocupación generó el video entre padres y docentes? Reavivó el debate sobre la preparación de los planteles para enfrentar inundaciones y los efectos del fenómeno de El Niño. Las imágenes mostraron a estudiantes avanzando por bordillos y apoyándose en paredes para salir del establecimiento. Esto generó cuestionamientos sobre las condiciones de infraestructura y los planes de contingencia en los centros educativos durante la temporada invernal.

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