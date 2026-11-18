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La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) anunció la suspensión de clases hasta el próximo año. Según un comunicado emitido a sus estudiantes, este diferimiento temporal de las actividades académicas de grado responde a las previsiones sobre la intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027 y sus posibles efectos.
La medida fue adoptada por el Consejo Politécnico y entrará en vigor a partir del 27 de noviembre de 2026.
En su comunicado, Espol informó que la medida fue tomada tras un análisis técnico sustentado en evidencia científica, información de organismos especializados y criterios recogidos de representantes estudiantiles.
La universidad explicó que una parte importante de su comunidad universitaria debe recorrer largas distancias para llegar al campus, atravesando sectores que podrían verse afectados por inundaciones, congestión vial o interrupciones del tránsito durante la temporada invernal.
Además, señaló que evaluó la posibilidad de continuar mediante clases virtuales, pero advirtió que cerca del 20 % de los estudiantes no dispone de computadora y alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, situación que podría afectar las condiciones de aprendizaje.
La institución aclaró que el período académico ordinario 2026 será diferido temporalmente, pero no cancelado.
Entre las medidas anunciadas constan:
Como parte de las acciones para reducir el impacto de la suspensión temporal, Espol informó que permitirá el retiro excepcional de una o varias asignaturas mediante un proceso automático que no será contabilizado como segunda o tercera matrícula.
Asimismo, el pago total de las becas adjudicadas para el semestre se mantendrá durante diciembre.
La institución también indicó que evaluará la disponibilidad de fondos para brindar apoyo adicional a estudiantes becarios y que mantendrá activos los servicios de bienestar politécnico tanto presenciales como virtuales.
Según el comunicado, la fecha prevista para el reinicio de las actividades académicas de grado es el 29 de marzo de 2027.
La universidad señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y comunicará oportunamente cualquier modificación que resulte necesaria.
Un grupo de estudiantes de la Espol difundió un comunicado en el que expresa su inconformidad con la decisión de diferir temporalmente las actividades académicas de grado. En el documento, los estudiantes señalan que respaldan a los compañeros afectados por la temporada invernal, pero cuestionan una medida que, a su criterio, también impacta a quienes no han sufrido afectaciones directas y consideran que existen alternativas más equitativas para enfrentar la situación.
Como parte de sus acciones, los estudiantes convocaron a una “huelga pacífica estudiantil” para este miércoles 18 de noviembre a las 11:00 en la explanada del Rectorado de la Espol.
En el comunicado solicitan un espacio de diálogo con las autoridades universitarias y piden que se escuchen las propuestas de toda la comunidad politécnica. La convocatoria plantea una movilización pacífica bajo el lema “Unidad, diálogo y soluciones para toda la Espol”.
La universidad indicó a este Diario que la rectora, Cecilia Paredes, emitirá un pronunciamiento oficial esta tarde.
Porque prevé riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.
La universidad explicó que la decisión se basó en un análisis técnico sustentado en evidencia científica, información de organismos especializados y aportes de representantes estudiantiles. Además, señaló que muchos alumnos deben atravesar zonas vulnerables a inundaciones, cortes de vías y problemas de movilidad para llegar al campus.
No, el semestre fue diferido temporalmente, pero no cancelado.
La institución indicó que las calificaciones, evaluaciones y avances académicos obtenidos hasta el 27 de noviembre conservarán su validez. Cuando se retomen las actividades, continuarán las clases, laboratorios y evaluaciones pendientes.
Porque una parte importante de los estudiantes enfrenta limitaciones tecnológicas.
Según la universidad, cerca del 20 % de los estudiantes no dispone de computadora propia y alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, condiciones que podrían afectar el acceso equitativo al aprendizaje.
Permitirá retiros de materias sin penalización y mantendrá las becas del semestre.
La institución informó que los estudiantes podrán retirar asignaturas mediante un proceso excepcional que no contará como segunda o tercera matrícula. Además, mantendrá el pago de becas durante diciembre y evaluará ayudas adicionales para becarios.
Porque rechazan el diferimiento de las actividades académicas y piden alternativas.
Un grupo de estudiantes manifestó su desacuerdo con la medida al considerar que también afecta a quienes no han sufrido impactos directos por la temporada invernal. Por ello convocaron una movilización pacífica para el 18 de noviembre y solicitaron un espacio de diálogo con las autoridades universitarias.