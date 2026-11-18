Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) anunció la suspensión de clases hasta el próximo año. Según un comunicado emitido a sus estudiantes, este diferimiento temporal de las actividades académicas de grado responde a las previsiones sobre la intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027 y sus posibles efectos.

La medida fue adoptada por el Consejo Politécnico y entrará en vigor a partir del 27 de noviembre de 2026.

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Suspensión de clases se basa en los riesgos de El Niño

En su comunicado, Espol informó que la medida fue tomada tras un análisis técnico sustentado en evidencia científica, información de organismos especializados y criterios recogidos de representantes estudiantiles.

La universidad explicó que una parte importante de su comunidad universitaria debe recorrer largas distancias para llegar al campus, atravesando sectores que podrían verse afectados por inundaciones, congestión vial o interrupciones del tránsito durante la temporada invernal.

Además, señaló que evaluó la posibilidad de continuar mediante clases virtuales, pero advirtió que cerca del 20 % de los estudiantes no dispone de computadora y alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, situación que podría afectar las condiciones de aprendizaje.

El semestre no será cancelado

La institución aclaró que el período académico ordinario 2026 será diferido temporalmente, pero no cancelado.

Entre las medidas anunciadas constan:

Las evaluaciones, calificaciones y avances académicos obtenidos hasta el 27 de noviembre mantendrán su validez.

Durante el diferimiento no habrá clases ni evaluaciones obligatorias de las asignaturas suspendidas.

Al retomarse las actividades continuarán las semanas de formación, laboratorios y evaluaciones pendientes.

Las ayudantías y prácticas de servicio comunitario serán reprogramadas.

Las prácticas empresariales podrán continuar cuando existan condiciones adecuadas de seguridad.

Las materias integradoras mantendrán su cronograma inicial.

Espol anuncia medidas de apoyo

Como parte de las acciones para reducir el impacto de la suspensión temporal, Espol informó que permitirá el retiro excepcional de una o varias asignaturas mediante un proceso automático que no será contabilizado como segunda o tercera matrícula.

Asimismo, el pago total de las becas adjudicadas para el semestre se mantendrá durante diciembre.

La institución también indicó que evaluará la disponibilidad de fondos para brindar apoyo adicional a estudiantes becarios y que mantendrá activos los servicios de bienestar politécnico tanto presenciales como virtuales.

Actividades se retomarían en marzo de 2027

Según el comunicado, la fecha prevista para el reinicio de las actividades académicas de grado es el 29 de marzo de 2027.

La universidad señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y comunicará oportunamente cualquier modificación que resulte necesaria.

Estudiantes convocan a una movilización pacífica en la Espol

Un grupo de estudiantes de la Espol difundió un comunicado en el que expresa su inconformidad con la decisión de diferir temporalmente las actividades académicas de grado. En el documento, los estudiantes señalan que respaldan a los compañeros afectados por la temporada invernal, pero cuestionan una medida que, a su criterio, también impacta a quienes no han sufrido afectaciones directas y consideran que existen alternativas más equitativas para enfrentar la situación.

Como parte de sus acciones, los estudiantes convocaron a una “huelga pacífica estudiantil” para este miércoles 18 de noviembre a las 11:00 en la explanada del Rectorado de la Espol.

En el comunicado solicitan un espacio de diálogo con las autoridades universitarias y piden que se escuchen las propuestas de toda la comunidad politécnica. La convocatoria plantea una movilización pacífica bajo el lema “Unidad, diálogo y soluciones para toda la Espol”.

La universidad indicó a este Diario que la rectora, Cecilia Paredes, emitirá un pronunciamiento oficial esta tarde.

Espol suspende las clases; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué la Espol suspendió temporalmente las clases presenciales de grado? Porque prevé riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La universidad explicó que la decisión se basó en un análisis técnico sustentado en evidencia científica, información de organismos especializados y aportes de representantes estudiantiles. Además, señaló que muchos alumnos deben atravesar zonas vulnerables a inundaciones, cortes de vías y problemas de movilidad para llegar al campus. ❓ ¿La Espol canceló el semestre académico 2026? No, el semestre fue diferido temporalmente, pero no cancelado.

La institución indicó que las calificaciones, evaluaciones y avances académicos obtenidos hasta el 27 de noviembre conservarán su validez. Cuando se retomen las actividades, continuarán las clases, laboratorios y evaluaciones pendientes. ❓ ¿Por qué la Espol descartó continuar completamente con clases virtuales? Porque una parte importante de los estudiantes enfrenta limitaciones tecnológicas.

Según la universidad, cerca del 20 % de los estudiantes no dispone de computadora propia y alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, condiciones que podrían afectar el acceso equitativo al aprendizaje. ❓ ¿Qué medidas de apoyo anunció la Espol para los estudiantes? Permitirá retiros de materias sin penalización y mantendrá las becas del semestre.

La institución informó que los estudiantes podrán retirar asignaturas mediante un proceso excepcional que no contará como segunda o tercera matrícula. Además, mantendrá el pago de becas durante diciembre y evaluará ayudas adicionales para becarios. ❓ ¿Por qué algunos estudiantes están convocando una huelga pacífica en la Espol? Porque rechazan el diferimiento de las actividades académicas y piden alternativas.

Un grupo de estudiantes manifestó su desacuerdo con la medida al considerar que también afecta a quienes no han sufrido impactos directos por la temporada invernal. Por ello convocaron una movilización pacífica para el 18 de noviembre y solicitaron un espacio de diálogo con las autoridades universitarias.

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