Espol tendrá clases virtuales debido a cortes de luz para industrias

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en Guayaquil, cambiará temporalmente sus actividades académicas presenciales a modalidad virtual desde este miércoles 30 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre de 2026.

La institución informó que la decisión responde a interrupciones previstas en el suministro eléctrico que, según indicó, afectarán el normal desarrollo de las actividades en el campus Gustavo Galindo Velasco.

Espol prevé afectaciones por interrupciones eléctricas

En un comunicado compartido este 30 de septiembre, la Espol señaló que las condiciones generadas por el Fenómeno de El Niño han provocado una situación crítica en el sistema eléctrico.

La universidad indicó que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) le informó que se realizarán interrupciones en el suministro eléctrico.

Según la Espol, estas medidas aplican a la institución debido a que CNEL la categorizó en mayo de 2026 como Alto Voltaje 1 (AV1), en función de su consumo energético.

Ante esta situación, el Consejo Politécnico, mediante la Resolución por Consulta Nro. 26-09-337, aprobó el cambio temporal de modalidad para las actividades académicas.

Clases de grado y posgrado pasan a modalidad virtual

Las actividades académicas de grado y posgrado pasarán de la modalidad presencial a la virtual desde el miércoles 30 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre de 2026.

Así mismo, la resolución autoriza el teletrabajo para los servidores administrativos de la Espol durante el mismo período.

La institución precisó que se exceptúa de esta medida al personal mínimo indispensable que, por la naturaleza de sus funciones, deba prestar servicios presencialmente. La cantidad de trabajadores que deberán acudir será determinada por el jefe de cada área.

La Espol señaló que la evolución de la situación y cualquier disposición adicional serán comunicadas a través de sus canales oficiales. “Solicitamos a estudiantes, docentes y personal administratico mantenerse atentos”, concluye la institución en su comunicado.

Desconexión voluntaria de empresas de los segmentos AV1 y AV2

Desde el 22 de septiembre de 2026 inició la desconexión voluntaria de las industrias de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2). La reducción del consumo eléctrico comenzó a aplicarse con el fin de preservar las reservas energéticas del país y administrar los embalses ante la disminución de la cota de Mazar, la principal reserva hídrica del complejo hidroeléctrico Paute Integral.

El Gobierno decidió ampliar el alcance de la medida. Las desconexiones también se aplicarán a otras 900 industrias de la Sierra y estarán acompañadas por una campaña orientada a reducir el consumo de energía en los hogares.



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