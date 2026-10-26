Segura EP pide mantener a los estudiantes dentro de los planteles por intensas lluvias en Guayaquil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Segura EP exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias y tormentas eléctricas que afectan a Guayaquil este 26 de octubre de 2026. Además recomendó que a los planteles educativos que mantengan a sus estudiantes en su interior.

A través de un comunicado, la entidad recomendó que las personas permanezcan en lugares seguros y que, en caso de ser necesario movilizarse, lo hagan únicamente cuando sea indispensable y tomando las debidas precauciones.

Recomiendan evitar calles inundadas

Según el pronunciamiento, la ciudadanía debe evitar cruzar calles inundadas y mantenerse alejada de árboles, postes y cables eléctricos.

Además, Segura EP pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.

“La prevención y el cuidado de todos son fundamentales. Proteja su vida y la de su familia”, señala el comunicado.

COMUNICADO ANTE LAS LLUVIAS DE HOY https://t.co/shyy6T9Gtv — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 26, 2026

Recomendación para instituciones educativas

En un segundo comunicado, Segura EP emitió una recomendación dirigida a las instituciones educativas debido a las lluvias y la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

La entidad sugirió mantener a los estudiantes dentro de los establecimientos, en espacios seguros, hasta que disminuyan las precipitaciones y las condiciones permitan una salida segura.

Asimismo, pidió informar oportunamente a madres, padres y representantes, además de coordinar la salida de los alumnos cuando mejoren las condiciones climáticas.

“La seguridad de la comunidad educativa es nuestra prioridad”, indicó la entidad.

“Pedimos a los padres de familia de escuelas y colegios que por el momento eviten arriesgarse a salir a las calles”, dijo Álex Anchundia, gerenta de Segura EP.

Línea 181 para reportar emergencias

Segura EP recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la línea 181 para reportar cualquier situación y solicitar atención.

La entidad afirmó que se mantiene vigilante y trabajando de manera coordinada por la seguridad de Guayaquil, por lo que invitó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

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