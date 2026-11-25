Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Más de 40 sectores residenciales, avenidas y accesos viales registraron acumulaciones de agua y caídas de árboles durante las fuertes lluvias en Guayaquil ocurridas entre la tarde y noche de este miércoles 25 de noviembre de 2026. El fenómeno coincidió con una alerta meteorológica del Inamhi y un periodo de máximo aguaje, lo que llevó a Segura EP a pedir a los ciudadanos permanecer en sus viviendas y a las autoridades educativas a mantener las clases no presenciales en la Costa y Galápagos.

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Qué sectores y ciudadelas se inundaron por las lluvias en Guayaquil

Hasta las 19:00 de este miércoles, Segura EP contabilizó 30 puntos con novedades, pero el reporte actualizado de las 21:00 elevó el registro a 41 puntos afectados por las lluvias en Guayaquil. Las cámaras captaron calzadas cubiertas de agua y vehículos circulando a baja velocidad.

Desde el C5 de #SeguraEP se visualiza acumulación de agua en el varios sectores de Guayaquil por marea alta:



✅ Santa Elena (10Ma) y 10 de Agosto

✅ El Cisne Puente de la G

✅ Cisne 2 Sector "La Pista"

✅ Sigsag y Av. 35

✅ Héroes del 41



⚠️ Se solicita a la ciudadanía estar… pic.twitter.com/yB55oZlLUi — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) November 26, 2026

Entre las ciudadelas, cooperativas y barrios incluidos en los listados de zonas inundadas constan:

Norte y noreste: Sauces 5, 6 y 9; Alborada (sexta, séptima y decimotercera etapa); Samanes 1, 2 y 6; San Felipe; Los Ceibos; Kennedy Norte (séptima etapa); Mapasingue Este y Oeste; Cdla. La FAE; Atarazana; Bastión Popular y cooperativa Pastor Vera.

Sauces 5, 6 y 9; Alborada (sexta, séptima y decimotercera etapa); Samanes 1, 2 y 6; San Felipe; Los Ceibos; Kennedy Norte (séptima etapa); Mapasingue Este y Oeste; Cdla. La FAE; Atarazana; Bastión Popular y cooperativa Pastor Vera. Centro, sur y suburbio: Quito y San Martín; Guaranda y Venezuela; Ernesto Albán y Mercedes Arzube; bloque 2 de Unión de Bananeros; Batallón del Suburbio (45 y la Ñ); Cdla. La Floresta y La Floresta 2.

Quito y San Martín; Guaranda y Venezuela; Ernesto Albán y Mercedes Arzube; bloque 2 de Unión de Bananeros; Batallón del Suburbio (45 y la Ñ); Cdla. La Floresta y La Floresta 2. Parroquias rurales y cantón vecino: Progreso y Data de Posorja en Guayaquil, además de anegamientos en la avenida León Febres-Cordero, en la parroquia La Aurora (cantón Daule).

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Qué avenidas y accesos tuvieron problemas de movilidad y árboles caídos

La acumulación de agua por las lluvias en Guayaquil complicó el tránsito en arterias como Francisco de Orellana, Pedro Menéndez Gilbert, Juan Tanca Marengo, Benjamín Carrión, Guillermo Pareja, Manuel Gómez Lince, Plaza Dañín, Dr. Enrique Ortega Moreira, Av. Las Aguas, Isidro Ayora, José María Roura, Av. Kennedy (cerca del Parque Urdesa) y la vía a Daule (kilómetro 12, inmediaciones del parque California y All Natural), así como en Bosque de la Costa, en la carretera hacia Santa Elena.

Adicionalmente, se reportaron caídas de árboles y ramas en:

Av. Víctor Emilio Estrada y Laureles (Urdesa).

Av. Rodríguez Bonín y Santa Rita (donde una cuadrilla de Parques GYE efectuó labores de repique, limpieza y desalojo a las 21:00).

Av. Barcelona, cerca del Estadio Monumental, en sentido hacia el Puente del Velero, con asistencia de agentes de la ATM.

Parroquia Progreso.

También se atendió una emergencia en el Cerro San Eduardo (cooperativa 25 de Julio), mientras que hacia las 20:30 la avenida del Bombero operaba con flujo vehicular controlado tras la intervención del COE Cantonal, ATM, Parques GYE, CTE, Emapag e Interagua.

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Por qué coincidieron las precipitaciones con la marea alta y el aguaje

La emergencia por las lluvias en Guayaquil se produjo en medio de uno de los periodos de máximo aguaje advertidos entre el 25 y el 28 de noviembre ante el fenómeno de El Niño. Para este miércoles 25 de noviembre, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado previeron una pleamar de 4,50 metros a las 20:01, condición que dificulta el drenaje e incrementa el riesgo de inundaciones cerca de ríos y esteros.

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Hasta cuándo rige la alerta del Inamhi y la medida en las escuelas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vientos, truenos y relámpagos para varias provincias —incluida Guayas— desde las 19:00 de este miércoles 25 hasta las 07:00 del jueves 26 de noviembre de 2026. Debido a ese pronóstico para la madrugada y a los niveles elevados de la marea, las autoridades educativas dispusieron mantener las clases no presenciales en la Costa y Galápagos.

Fuertes lluvias en Guayaquil dejan zonas inundadas; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos sectores se inundaron por las lluvias en Guayaquil el 25 de noviembre de 2026? Segura EP contabilizó 30 puntos con novedades hasta las 19:00 y amplió el reporte a 41 puntos afectados hasta las 21:00 de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Qué sectores y ciudadelas se inundaron por las lluvias en Guayaquil, las acumulaciones de agua afectaron a ciudadelas como Sauces, Alborada, Samanes, Los Ceibos, Kennedy Norte, Mapasingue, Bastión Popular y el Batallón del Suburbio, así como a las parroquias Progreso y Data de Posorja. ❓ ¿Qué avenidas y vías tuvieron problemas de tránsito o árboles caídos en Guayaquil? Se registraron anegamientos en arterias como Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo, Pedro Menéndez Gilbert, Benjamín Carrión, Av. Kennedy y vía a Daule, además de árboles caídos en Urdesa, Av. Rodríguez Bonín y Av. Barcelona.

Según se detalla en Qué avenidas y accesos tuvieron problemas de movilidad y árboles caídos, agentes de la ATM regularon el tránsito en las zonas anegadas, mientras cuadrillas de Parques GYE realizaron labores de repique y desalojo de ramas en la avenida Rodríguez Bonín. ❓ ¿Por qué se agravaron las inundaciones durante la noche del 25 de noviembre en Guayaquil? Las precipitaciones coincidieron con un periodo de máximo aguaje y una pleamar de 4,50 metros prevista para las 20:01, lo que dificultó el funcionamiento de los sistemas de drenaje.

Conforme consta en Por qué coincidieron las precipitaciones con la marea alta y el aguaje, el aguaje se desarrolla entre el 25 y el 28 de noviembre ante el fenómeno de El Niño, incrementando el riesgo de inundaciones en zonas cercanas a ríos y esteros, motivo por el cual Segura EP pidió a los ciudadanos quedarse en casa. ❓ ¿Hasta qué hora rige la alerta de lluvias del Inamhi en Guayas? La advertencia meteorológica por tormentas eléctricas, lluvias fuertes, vientos, truenos y relámpagos rige desde las 19:00 del miércoles 25 hasta las 07:00 del jueves 26 de noviembre de 2026.

Como se indica en Hasta cuándo rige la alerta del Inamhi y la medida en las escuelas, la provincia del Guayas figura entre las jurisdicciones incluidas en la alerta emitida por el organismo meteorológico para la noche y madrugada. ❓ ¿Hay clases presenciales en Guayaquil el jueves 26 de noviembre de 2026? No, las autoridades educativas dispusieron mantener las clases no presenciales en la Costa y Galápagos debido al pronóstico meteorológico y los niveles elevados de marea.

Bajo la sección Hasta cuándo rige la alerta del Inamhi y la medida en las escuelas, se precisa que la decisión responde a las condiciones previstas para la madrugada del jueves 26 de noviembre y al comportamiento de la marea en el perfil costero.

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