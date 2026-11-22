Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de noviembre de 2026

Las lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, afectan a Guayaquil, la isla Puná y sectores de Santa Elena durante la madrugada y mañana de este domingo 22 de noviembre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó estas condiciones a las 04:11 y advirtió que podrían continuar durante las siguientes horas.

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En Guayaquil, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad. El reporte de emergencias registró novedades en avenidas principales, cooperativas y sectores del sur y norte de la urbe. Ante esta situación, unidades de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua desplegaron personal para atender los puntos afectados.

Acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil

La actualización de las 04:30 identificó seis puntos con acumulación de agua: la avenida 25 de Julio y calle Napo; Los Esteros, en la cooperativa Jambelí; la avenida Domingo Comín y Roberto Serrano; la cooperativa Nueva Guayaquil, en la avenida 25 de Julio y noveno callejón; Mucho Lote 2, en la avenida Narcisa de Jesús; y la avenida 25 de Julio y Eje de la Marina.

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A las 05:35, el reporte incorporó otros sectores con novedades relacionadas con las precipitaciones. Entre ellos constan varios puntos del Guasmo Sur, como la cooperativa Unión de Bananeros, bloque 6; la cooperativa Mariuxi Febres Cordero; y la intersección de Alberto Spencer Herrera y Monseñor Comboni.

También se identificaron acumulaciones de agua en la avenida 25 de Julio y Raúl Clemente Huerta; la cooperativa Derecho de los Pobres, en la calle Cacique Tomalá y avenida 11; Limoncocha y primer callejón 26 N-O; y Flor de Bastión, en la calle La Consolata.

La lista de novedades incluyó además la avenida 25 de Julio y calle 54B; la cooperativa Santa Martha, en la avenida Don Bosco; la cooperativa 9 de Octubre, en la avenida 25 de Julio; Guasmo Oeste, en la avenida Don Bosco; y la cooperativa Martha de Roldós, en la avenida José Sánchez Rubio y Guayas.

El reporte también señaló la avenida Manuela de Garaicoa de Calderón. En una actualización posterior, incorporó nuevamente este sector y sumó a Pascuales, en la cooperativa Cinco de Diciembre.

Entre las novedades adicionales figura la caída de un árbol en el Guasmo Sur, específicamente en la cooperativa Derecho de los Pobres.

Pese a las afectaciones registradas, el informe indicó que hasta ese momento no existían reportes de colapsos estructurales, socavones, inundaciones, caída de postes, deslizamientos ni vendavales.

Tormentas eléctricas se concentran en el Golfo de Guayaquil

El Inamhi identificó un núcleo de tormentas sobre la isla Puná, el estuario del Guayas y el perfil costero hacia Playas. En estas zonas se registra una importante actividad eléctrica, mientras Guayaquil permanece en el borde norte del sistema, con descargas eléctricas dispersas.

Las condiciones meteorológicas también podrían extenderse hacia el canal de Jambelí, Machala, Shumiral y el litoral oeste. El organismo advirtió que las lluvias intensas y las ráfagas de viento podrían continuar durante las siguientes horas.

Este escenario representa riesgos para las actividades marítimas, la navegación artesanal y la circulación vehicular en sectores costeros y del sur de Guayas. Por ello, el reporte recomienda extremar las precauciones en las zonas expuestas y mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades.

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A las condiciones meteorológicas se suma el comportamiento de las mareas previsto para este domingo 22 de noviembre. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) pronosticó una pleamar, o marea alta, a las 04:37, con una altura de 4,26 metros. La bajamar, o marea baja, llegará a las 11:59, con 0,79 metros.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y la coordinación entre instituciones para atender nuevas novedades relacionadas con las lluvias.

El escenario meteorológico ocurre mientras Ecuador enfrenta los efectos del fenómeno de El Niño. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 29 de agosto de 2026, cuando el país declaró la alerta roja nacional, las lluvias han dejado 20 personas fallecidas y más de 100 000 afectadas.

#MonitoreoSatelital 🛰️| Domingo 22/11 (08h15): Persisten lluvias entre moderadas y ocasional fuertes en centro y sur #Guayas, perfil costero de #SantaElena y norte de #Esmeraldas; disiparán en las siguientes horas 🌧️⛈️ 🟠ADVERTENCIA #89 Activa #JuntosAnteElNiño #INAMHI https://t.co/MUtSuzsekm — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 22, 2026

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