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Las lluvias de este lunes 16 de noviembre provocan acumulación de agua en varias calles de Guayaquil. Uno de los puntos con mayor atención está en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5 donde el agua se acumula sobre la calzada.
Los reportes ciudadanos también alertan sobre precipitaciones fuertes en sectores del norte y centro de la ciudad. La Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 Samborondón mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en Guayas y Santa Elena.
El organismo informó que Guayaquil registra lluvias moderadas en zonas del norte y centro.
A las 15:05, el balance de reportes ciudadanos alertas desde las 14:35. De ese total, 115 correspondían a lluvias fuertes, principalmente en el centro y norte de Guayaquil.
Otros 69 reportes describían lluvias moderadas o lloviznas. Cuatro alertas mencionaban truenos y tres advertían sobre calles con acumulación de agua o cierres en Alborada II Etapa, Ciudadela Vernaza Norte y Ciudadela Ietel.
El Centro de Control de Segura EP identificó calzada mojada en varios puntos de Guayaquil. Entre los sectores que constan en su monitoreo figuran:
La acumulación de agua en el kilómetro 7,5 de la vía a Daule coincide con los reportes de lluvias fuertes en la ciudad. Las condiciones de la calzada también generan alertas para quienes circulan por las avenidas del norte.
El seguimiento meteorológico de las 15:40 ubicó una tormenta a unos 29 kilómetros al oeste de Nobol y a aproximadamente 44 kilómetros del centro de Guayaquil. El sistema perdió intensidad y se desplazó hacia el oeste.
Media hora antes, la tormenta estaba a unos 37 kilómetros del centro de la ciudad. El monitoreo indicó que su distancia aumentó hasta los 44 kilómetros, mientras el fenómeno se debilitaba.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa nuevos episodios de lluvia en Guayaquil y Machala durante los próximos días.
Para Quito, el panorama contempla alta radiación durante las mañanas. Esta condición también podría extenderse por el callejón interandino el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre. En la región oriental, el pronóstico señala la posibilidad de chubascos durante las tardes.
El reporte climático mantiene escenarios distintos para las regiones del país, con precipitaciones previstas en la Costa y la Amazonía y periodos de alta radiación en la Sierra.