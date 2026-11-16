Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Las lluvias de este lunes 16 de noviembre provocan acumulación de agua en varias calles de Guayaquil. Uno de los puntos con mayor atención está en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5 donde el agua se acumula sobre la calzada.

Los reportes ciudadanos también alertan sobre precipitaciones fuertes en sectores del norte y centro de la ciudad. La Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 Samborondón mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en Guayas y Santa Elena.

El organismo informó que Guayaquil registra lluvias moderadas en zonas del norte y centro.

Reportes ciudadanos alertan sobre calles con agua

A las 15:05, el balance de reportes ciudadanos alertas desde las 14:35. De ese total, 115 correspondían a lluvias fuertes, principalmente en el centro y norte de Guayaquil.

Otros 69 reportes describían lluvias moderadas o lloviznas. Cuatro alertas mencionaban truenos y tres advertían sobre calles con acumulación de agua o cierres en Alborada II Etapa, Ciudadela Vernaza Norte y Ciudadela Ietel.

#MonitoreoSatelital | Lunes 16/nov (16h00): Se desarrollan lluvias entre moderadas y fuertes en #ESmeraldas, oeste de #Guayas, norte y sur de #Manabí; continuarán en las próximas horas, probable intensificación en #LosRios, norte y este de #Guayas 🌧️⛈️



Tome precauciones pic.twitter.com/qpUZ94wN75 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 16, 2026

Vía a Daule y avenidas del norte presentan calzada mojada

El Centro de Control de Segura EP identificó calzada mojada en varios puntos de Guayaquil. Entre los sectores que constan en su monitoreo figuran:

Avenida Francisco de Orellana.

Avenida Teodoro Alvarado Oleas.

Sauces 5.

Avenida Rodrigo Cornejo.

Vía a Daule, a la altura de All Natural.

La acumulación de agua en el kilómetro 7,5 de la vía a Daule coincide con los reportes de lluvias fuertes en la ciudad. Las condiciones de la calzada también generan alertas para quienes circulan por las avenidas del norte.

Tormenta cercana a Guayaquil se aleja hacia el oeste

El seguimiento meteorológico de las 15:40 ubicó una tormenta a unos 29 kilómetros al oeste de Nobol y a aproximadamente 44 kilómetros del centro de Guayaquil. El sistema perdió intensidad y se desplazó hacia el oeste.

Media hora antes, la tormenta estaba a unos 37 kilómetros del centro de la ciudad. El monitoreo indicó que su distancia aumentó hasta los 44 kilómetros, mientras el fenómeno se debilitaba.

Inamhi prevé nuevas lluvias en la Costa y la Amazonía

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa nuevos episodios de lluvia en Guayaquil y Machala durante los próximos días.

Para Quito, el panorama contempla alta radiación durante las mañanas. Esta condición también podría extenderse por el callejón interandino el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre. En la región oriental, el pronóstico señala la posibilidad de chubascos durante las tardes.

El reporte climático mantiene escenarios distintos para las regiones del país, con precipitaciones previstas en la Costa y la Amazonía y periodos de alta radiación en la Sierra.

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