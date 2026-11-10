Horarios habituales rigen en terminales terrestres de Guayaquil

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El servicio de transporte interprovincial y cantonal normalizó sus jornadas operativas este martes 10 de noviembre de 2026 en las terminales terrestres de Guayaquil, tras darse por concluida la restricción de movilidad nocturna dispuesta semanas atrás por las autoridades. Con el levantamiento formal del toque de queda, los complejos de transporte matriz, satélites y de encomiendas restablecieron la atención continua para cooperativas, comerciantes autorizados y pasajeros que se desplazan hacia diferentes provincias del país.

Horarios regulares en las terminales terrestres de Guayaquil

La reanudación de las actividades comerciales y de traslado opera bajo el siguiente cronograma específico por cada estación municipal:

Terminal Jaime Roldós Aguilera (matriz): servicio ininterrumpido durante las 24 horas del día.

servicio durante las 24 horas del día. Terminal Terrestre Municipal Costa: atención al público desde las 05:00 hasta las 21:00 .

atención al público . Terminal Terrestre Municipal Pascuales: operaciones habilitadas desde las 05:00 hasta las 21:00 .

operaciones habilitadas . Terminal de Carga y Encomiendas: despacho y recepción de paquetería desde las 06:00 hasta las 22:00.

Planificación de viajes con cooperativas de transporte

Las administraciones de las estaciones aconsejan a los viajeros organizar sus desplazamientos con anticipación para evitar aglomeraciones en las ventanillas de boletería. Se recomienda verificar de manera directa con las distintas cooperativas de transporte los itinerarios exactos, la disponibilidad de turnos y las frecuencias hacia los destinos intercantonales e interprovinciales.

La reapertura nocturna de la estación central facilita nuevamente la conexión terrestre hacia la Sierra, la Amazonía y los balnearios costeros en horarios de madrugada.

Operación comercial y envíos de paquetería

La regularización de las jornadas permite que los locales y negocios debidamente acreditados dentro de los edificios terminales reactiven su atención sin los límites horarios impuestos por la restricción de circulación.

En el ámbito logístico, el área especializada en carga y encomiendas recuperó su franja de 16 horas continuas de atención, facilitando la entrega y recepción de encomiendas de usuarios particulares y empresas entre las 06:00 y las 22:00.

Canales oficiales de atención y consultas ciudadanas

Para resolver dudas sobre la operatividad del sistema, los usuarios cuentan con la línea telefónica directa 0963747434 para solicitar asistencia e información. Adicionalmente, las actualizaciones de servicio, avisos de contingencia y novedades sobre salidas de buses se difunden a través de los canales digitales oficiales de la entidad garantizando la asistencia permanente en las terminales terrestres de Guayaquil.

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