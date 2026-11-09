Quito registró 14,96 millones de dólares en ventas turísticas durante el feriado de noviembre

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El turismo generó 14,96 millones de dólares en ventas para Quito durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre de 2026. La cifra representa un crecimiento del 30,5% frente al mismo período de 2025, con 3,49 millones de dólares adicionales.

La capital recibió a 117 024 visitantes no residentes. Además, las terminales terrestres contabilizaron 123 150 registros, un aumento del 25,9% respecto al año anterior. La estancia media de los turistas alcanzó 2,3 noches.

Gastronomía concentró la mayor parte de las ventas

Los establecimientos de alimentos y bebidas lideraron el movimiento económico del feriado. Este segmento alcanzó 14,24 millones de dólares, equivalentes al 95,2% de las ventas turísticas, con un crecimiento del 46,4%.

En contraste, el sector de alojamiento reportó 324 762,50 de dólares, una reducción del 69,6% frente a 2025. Los operadores turísticos sumaron 397 146,43 dólares, con una caída del 41%.

Las cifras muestran un comportamiento distinto entre las actividades que integran el sector turístico. Mientras la gastronomía registró un incremento significativo, el alojamiento y la operación turística presentaron resultados inferiores a los del feriado anterior.

Noches Patrimoniales convocó a miles de visitantes

La agenda cultural también aportó al movimiento económico de Quito. El programa Noches Patrimoniales convocó a aproximadamente 2 000 personas el 31 de octubre y a otras 2 500 el 1 de noviembre.

La iniciativa incluyó recorridos teatralizados, visitas a criptas y claustros, música sinfónica y experiencias relacionadas con el patrimonio del Centro Histórico. Las actividades generaron 3,99 millones de dólares en ventas asociadas al evento, principalmente en alimentos y bebidas, que concentraron el 95,8%.

El gasto reportado de los asistentes llegó a 46 763,29 dólares. Además, la iniciativa alcanzó una satisfacción general del 98,25%.

Otro evento que aportó a la economía local fue Mythos Quito 2026. Este encuentro internacional registró 447 952,68 dólares en ventas y 94 419,22 dólares en gastos de los asistentes. Su nivel de satisfacción general llegó al 91,6%.

Barrios y parroquias también recibieron turistas

La actividad turística no se concentró únicamente en el Centro Histórico. Las experiencias urbanas convocaron a 9 987 visitantes: 8 453 nacionales y 1 534 extranjeros. Esta actividad generó USD 7 460 en ventas.

En las zonas rurales, 2 467 personas participaron en distintas experiencias. De ese total, 2 384 fueron visitantes nacionales y 83 extranjeros. Las ventas alcanzaron 5 811 dólares.

Quito Turismo también articuló nueve rutas temáticas con gestores turísticos. Estas propuestas movilizaron a 620 personas, generaron una inversión directa estimada de 8 646,20 dólares y alcanzaron una satisfacción promedio del 98%.

La oferta incluyó recorridos por el cementerio de San Diego, tradiciones de Llano Grande, rutas gastronómicas, leyendas del Centro Histórico y propuestas culturales en Cumbayá.

Promoción digital y rutas turísticas

La estrategia de promoción de Quito incluyó siete eventos y dos rutas turísticas a través de la agenda de Visit Quito y sus canales digitales.

La campaña alcanzó 387 158 impresiones. Instagram concentró aproximadamente 359 000 visualizaciones; Facebook registró 24 000 y TikTok, 4 158. Además, la promoción generó 5 493 visitas al sitio web y 257 nuevos seguidores.

El Municipio también activó dos rutas mediante el Pasaporte de Experiencias, una iniciativa que ofrece descuentos a ciudadanos y turistas en distintos establecimientos de la ciudad.

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