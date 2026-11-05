En Quito se registraron menos emergencias durante el feriado de noviembre que en 2025

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Municipio de Quito contabilizó 305 emergencias durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. La cifra representa una reducción del 4% frente al mismo periodo de 2025, cuando las autoridades registraron 318 casos.

Otro resultado del balance municipal corresponde a la reducción de fallecimientos. Durante los cinco días de descanso, las instituciones reportaron 11 muertes, frente a las 19 del año anterior. Esto equivale a una disminución del 42%.

Quito registró 11 fallecimientos durante el feriado

De los 11 fallecimientos reportados, cinco correspondieron a siniestros de tránsito, cuatro a emergencias clínicas, uno a un caso de violencia civil y otro a traumatismos de distinta naturaleza.

El balance refleja una disminución de ocho fallecimientos frente al feriado de 2025. La seguridad vial y la atención de emergencias clínicas concentraron nueve de los 11 casos registrados.

Emergencias clínicas y siniestros de tránsito concentran las atenciones

El detalle de las 305 emergencias incluye 126 atenciones prehospitalarias, 54 intervenciones de rescate y asistencia por siniestros de tránsito y 44 siniestros viales.

Además, las instituciones atendieron 30 emergencias relacionadas con las lluvias, 24 rescates, 12 eventos con materiales peligrosos, 11 incendios y cuatro quemas de desechos.

Los equipos municipales también ejecutaron patrullajes preventivos, controles del espacio público y vigilancia en los sectores con mayor concentración de personas.

AMT ejecutó 205 operativos y fiscalizó 7 512 vehículos

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó a 1 200 funcionarios en distintos sectores de Quito. Durante el feriado, la entidad ejecutó 205 operativos de control para supervisar la movilidad y el transporte.

El balance de la AMT incluye 518 citaciones y 25 personas aprehendidas. Además, los agentes fiscalizaron 7 512 unidades de transporte.

Las terminales terrestres también registraron movimiento durante los días de descanso. Un total de 159 270 pasajeros utilizaron estos espacios para sus desplazamientos dentro y fuera de la capital.

Municipio mantuvo coordinación entre organismos de respuesta

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos articuló las acciones de las entidades municipales y los organismos de primera respuesta entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

El despliegue incluyó vigilancia, seguridad ciudadana, control del espacio público y monitoreo de los puntos con mayor afluencia de personas. El Municipio destacó la reducción tanto del número de emergencias como de los fallecimientos frente al feriado de 2025.

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