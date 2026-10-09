Guayaquileños en el mundo se encuentran en un mapa interactivo de Guayaquil

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La distancia física se disuelve cuando el orgullo y los recuerdos por la Perla del Pacífico se viven a flor de piel. En estas fiestas de independencia, el mapa interactivo de Guayaquil de EL COMERCIO abre una ventana única y emocionante para que miles de compatriotas que se encuentran en diferentes partes del mundo o en otros rincones del país vuelvan a sentirse en casa, compartiendo en tiempo real los lazos imborrables que los unen a su tierra natal.
A través del aplicativo digital «Radar Activo», el mapa interactivo de Guayaquil reúne a la gran comunidad porteña dispersa por los cinco continentes. Esta innovadora propuesta multimedia permite ver cómo se encienden los puntos en el mapa del mundo con cada testimonio que llega desde el exterior, convirtiéndose en el punto de encuentro virtual más representativo para celebrar las fiestas cívicas con emoción e identidad.
La experiencia interactiva invita a responder con el corazón: “¿Qué extrañas de Guayaquil?“. Aunque estés lejos, el corazón sigue latiendo a ritmo de salsa, madera de guerrero y brisa del río Guayas.
La plataforma recoge ese suspiro nostálgico por un plato criollo inigualable —como el infaltable encebollado con chifles, una buena fuente de cangrejos criollos o el tradicional bolón con café caliente—, así como el anhelo del cálido abrazo familiar y el calor humano que caracteriza a su gente.
Participar en este homenaje colectivo es muy fácil, rápido y entretenido. Solo debes ingresar al especial multimedia de EL COMERCIO desde cualquier computadora o dispositivo móvil, hacer clic en el botón de ingreso y seguir las instrucciones en pantalla.
Allí podrás ubicar la ciudad o nación donde te encuentras actualmente, escribir tu mensaje personal y dejar una huella visible que conecte tus vivencias con las de miles de hermanos guayaquileños.
Las primeras participaciones de la comunidad ya reflejan el sentir colectivo de los guayaquileños que residen en distintos lugares de Ecuador y el mundo. Entre lo que más se extraña lideran con fuerza “Los cangrejos” (con menciones especiales a comerlos con los panas en Urdesa) y “Mi familia”, seguidos muy de cerca por “El encebollado” (incluyendo el encebollado con pan de agua los domingos), “El Malecón 2000”, “La gente”, “mis abuelos”, los paseos al Cerro Santa Ana, las idas al estadio a ver a Barcelona, el sánduche de chancho, el arroz con menestra y carne asada, y el inconfundible olor del río Guayas al atardecer.
Te invitamos a sumar tu propio recuerdo ingresando directamente al enlace oficial de nuestro especial: Radar Activo: Extrañando Guayaquil.
❓ ¿Qué es lo que más extrañan los usuarios en el mapa interactivo de Guayaquil?
❓ ¿Cuántas expresiones distintas se han registrado en el mapa interactivo de Guayaquil?
❓ ¿Cómo participar en el mapa interactivo de Guayaquil?
❓ ¿Qué vivencias tradicionales aparecen en el mapa interactivo de Guayaquil?
❓ ¿Dónde ingresar al mapa interactivo de Guayaquil?