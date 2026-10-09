Guayaquileños en el mundo se encuentran en un mapa interactivo de Guayaquil

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La distancia física se disuelve cuando el orgullo y los recuerdos por la Perla del Pacífico se viven a flor de piel. En estas fiestas de independencia, el mapa interactivo de Guayaquil de EL COMERCIO abre una ventana única y emocionante para que miles de compatriotas que se encuentran en diferentes partes del mundo o en otros rincones del país vuelvan a sentirse en casa, compartiendo en tiempo real los lazos imborrables que los unen a su tierra natal.

Conexión en vivo en el mapa interactivo de Guayaquil

A través del aplicativo digital «Radar Activo», el mapa interactivo de Guayaquil reúne a la gran comunidad porteña dispersa por los cinco continentes. Esta innovadora propuesta multimedia permite ver cómo se encienden los puntos en el mapa del mundo con cada testimonio que llega desde el exterior, convirtiéndose en el punto de encuentro virtual más representativo para celebrar las fiestas cívicas con emoción e identidad.

El sabor criollo y los latidos que no se apagan

La experiencia interactiva invita a responder con el corazón: “¿Qué extrañas de Guayaquil?“. Aunque estés lejos, el corazón sigue latiendo a ritmo de salsa, madera de guerrero y brisa del río Guayas.

La plataforma recoge ese suspiro nostálgico por un plato criollo inigualable —como el infaltable encebollado con chifles, una buena fuente de cangrejos criollos o el tradicional bolón con café caliente—, así como el anhelo del cálido abrazo familiar y el calor humano que caracteriza a su gente.

Pasos sencillos para sumar tu voz al mapa

Participar en este homenaje colectivo es muy fácil, rápido y entretenido. Solo debes ingresar al especial multimedia de EL COMERCIO desde cualquier computadora o dispositivo móvil, hacer clic en el botón de ingreso y seguir las instrucciones en pantalla.

Allí podrás ubicar la ciudad o nación donde te encuentras actualmente, escribir tu mensaje personal y dejar una huella visible que conecte tus vivencias con las de miles de hermanos guayaquileños.

Celebra a la Perla del Pacífico desde cualquier rincón

Las primeras participaciones de la comunidad ya reflejan el sentir colectivo de los guayaquileños que residen en distintos lugares de Ecuador y el mundo. Entre lo que más se extraña lideran con fuerza “Los cangrejos” (con menciones especiales a comerlos con los panas en Urdesa) y “Mi familia”, seguidos muy de cerca por “El encebollado” (incluyendo el encebollado con pan de agua los domingos), “El Malecón 2000”, “La gente”, “mis abuelos”, los paseos al Cerro Santa Ana, las idas al estadio a ver a Barcelona, el sánduche de chancho, el arroz con menestra y carne asada, y el inconfundible olor del río Guayas al atardecer.

Te invitamos a sumar tu propio recuerdo ingresando directamente al enlace oficial de nuestro especial: Radar Activo: Extrañando Guayaquil.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué es lo que más extrañan los usuarios en el mapa interactivo de Guayaquil?

Los cangrejos, la familia, el encebollado, el Malecón 2000 y el calor de la gente.

La plataforma registra 22 expresiones diferentes donde también destacan los paseos al Cerro Santa Ana, el arroz con menestra y el río Guayas.

❓ ¿Cuántas expresiones distintas se han registrado en el mapa interactivo de Guayaquil?

Se contabilizan 22 expresiones distintas en el módulo de frecuencia de respuestas.

Los testimonios provienen de guayaquileños radicados en diferentes países que comparten sus memorias por las fiestas octubrinas.

❓ ¿Cómo participar en el mapa interactivo de Guayaquil?

Ingresando al enlace del especial web, haciendo clic en participar y llenando los datos solicitados.

Cada usuario puede indicar el país o ciudad donde vive actualmente y redactar qué añora de su ciudad natal.

❓ ¿Qué vivencias tradicionales aparecen en el mapa interactivo de Guayaquil?

Comer cangrejos en Urdesa, desayunar encebollado con pan de agua o ir al estadio a ver a Barcelona.

Las respuestas recopiladas en la herramienta digital reflejan costumbres familiares y anécdotas de la cultura urbana porteña.

❓ ¿Dónde ingresar al mapa interactivo de Guayaquil?

En la dirección web oficial https://especiales.elcomercio.com/2026/07/extranando-guayaquil/.

El aplicativo «Radar Activo» se encuentra habilitado para el público durante las festividades de independencia.

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