Saludo a la Aurora Gloriosa: ¿qué es y por qué se celebra cada 9 de octubre en Guayaquil?

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Cada 9 de octubre, a las 05:00 de la madrugada, cuando Guayaquil comienza a despertar, la Plaza de la Administración se convierte en el escenario del Saludo a la Aurora Gloriosa. Ciudadanos y funcionarios del Cabildo se reúnen para rendir homenaje a la ciudad con las notas del Himno de Guayaquil.

La ceremonia cívica busca evocar las primeras horas de aquel 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil proclamó su independencia. Es una tradición que, cada año, conecta la celebración actual con uno de los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad.

El simbolismo del saludo a la Aurora Gloriosa

El Saludo a la Aurora Gloriosa se realiza cada 9 de octubre a las 05:00.

Entre el silencio de las primeras horas y un cielo que suele teñirse de tonos rosados, se entonan las sagradas notas de la Canción del 9 de octubre o también conocido como el Himno a Guayaquil.

La escena tiene algo de postal y de memoria. Como si el amanecer, con sus colores, respondiera también a la ciudad que por un instante vuelve la mirada hacia aquella madrugada de 1820, cuando los próceres proclamaron la independencia del yugo español.

El Saludo a la Aurora Gloriosa se realiza cada 9 de octubre a las 04:00 en Plaza de la Administración, ubicada entre las calles Clemente Ballén y Pichincha, donde también se levanta el monumento a La Fragua de Vulcano. El lugar también guarda un significado histórico para Guayaquil: se encuentra rodeado de los edificios políticos y culturales más importantes y representa un punto de encuentro entre la arquitectura colonial y el desarrollo de la llamada ‘Ciudad Nueva’.

Un acto cívico que nació de la gente

Foto de la primera vez que se realizó por primera vez el saludo a La Aurora Gloriosa.

El Saludo a la Aurora Gloriosa nació en 2009 como una iniciativa ciudadana, sin políticos ni autoridades. Solo era un grupo de guayaquileños que se reunían en la Plaza de la Administración para cantarle a la ciudad en el día de su independencia.

La ceremonia surgió, además, con un carácter contestatario y libertario frente al gobierno de Rafael Correa, que entonces estaba en funciones. En sus inicios, el Himno de Guayaquil se entonaba tres veces, en alusión a las tres estrellas de la bandera de la ciudad. Además, como en la actualidad, se da lectura del Acta de Independencia de Guayaquil, firmada por José Joaquín de Olmedo.

Años después, la organización del acto pasó a cargo de la Fundación Bienvenido Guayaquil, con el aval de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. En el 2023 se hizo un llamado para que este acto cívico sea declarado patrimonio de la ciudad.

Con los años, la ceremonia incorporó nuevos elementos. Actualmente incluye el encendido de las antorchas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, como representación de la llama de libertad encendida hace 206 años.

El programa también contempla ofrendas florales al monumento de la Fragua de Vulcano, música, presentaciones artísticas, bailes, fuegos pirotécnicos y el tradicional sonido de las sirenas. Durante el acto, además, se entregan reconocimientos a distintas personalidades de la ciudad.

Una tradición que se debe conservar en el tiempo

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil enciende las antorchas en símbola de la llama libertaria de 1820.

Es así, como Plaza de la Administración cada 9 de octubre se convierte en un punto de encuentro entre el presente y la historia.

Durante unos minutos, Guayaquil parece detenerse para escuchar su propia memoria y recordar que, hace 206 años, en estas mismas tierras comenzaba una jornada que cambiaría el rumbo de la ciudad y de la independencia de lo que hoy es Ecuador.

Historia del saludo a la Aurora Gloriosa; preguntas frecuentes

❓¿Qué es el Saludo a la Aurora Gloriosa? El Saludo a la Aurora Gloriosa es una ceremonia cívica que se realiza cada 9 de octubre en Guayaquil para conmemorar la independencia de la ciudad, con la entonación del Himno de Guayaquil.

La ceremonia busca evocar las primeras horas del 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil proclamó su independencia del dominio español. Actualmente, ciudadanos y funcionarios del Cabildo se reúnen en la Plaza de la Administración para rendir homenaje a la ciudad. ❓¿A qué hora y dónde se realiza el Saludo a la Aurora Gloriosa? El Saludo a la Aurora Gloriosa se realiza cada 9 de octubre, de madrugada, en la Plaza de la Administración de Guayaquil.

El acto tiene como escenario la plaza ubicada entre las calles Clemente Ballén y Pichincha, donde también se encuentra el monumento a la Fragua de Vulcano. El lugar es uno de los puntos históricos y arquitectónicos más representativos del centro de Guayaquil. ❓¿Cuándo nació el Saludo a la Aurora Gloriosa? El Saludo a la Aurora Gloriosa nació en 2009 como una iniciativa ciudadana para rendir homenaje a Guayaquil durante el aniversario de su independencia.

En sus primeros años, un grupo de guayaquileños se reunía en la Plaza de la Administración para cantar el Himno de Guayaquil. La iniciativa nació sin la participación de políticos ni autoridades y tuvo inicialmente un carácter contestatario y libertario. Con el paso de los años, la ceremonia se institucionalizó y sumó nuevos elementos. ❓¿Qué actividades se realizan durante el Saludo a la Aurora Gloriosa? La ceremonia incluye la entonación del Himno de Guayaquil, lectura del Acta de Independencia, encendido de antorchas, ofrendas florales, música, presentaciones artísticas y el tradicional sonido de las sirenas.

Las antorchas encendidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil representan la llama de libertad asociada con la independencia de 1820. El programa también contempla bailes, fuegos pirotécnicos y reconocimientos a personalidades de la ciudad. ❓¿Por qué el Saludo a la Aurora Gloriosa es importante para Guayaquil? El Saludo a la Aurora Gloriosa es importante porque conecta a los guayaquileños con la memoria de la independencia del 9 de octubre de 1820 y mantiene viva una tradición cívica de la ciudad.

La tradición nació de una iniciativa ciudadana y, con los años, incorporó elementos que buscan representar la libertad, como las antorchas, la lectura del Acta de Independencia y la música.



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