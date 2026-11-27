Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La marea alta de 4.21 metros de altura una vez más genera acumulación en varios sectores de Guayaquil este 27 de noviembre de 2026. Las afectaciones se registran principalmente en zonas cercanas al río y a sistemas de drenaje influenciados por el aguaje, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta.

La marea alta volverá a superar los 4 metros esta noche, la misma que podría coincidir con el aguaje y las lluvias de el fenómeno de El Niño.

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Sectores en Guayaquil afectados por marea alta

A través del monitoreo realizado desde el C5 de Segura EP, se detectó acumulación de agua en las intersecciones de Décima y 10 de Agosto, calle 19 y Alcedo, calle 18 y Cristóbal Colón, 9 de Octubre y Malecón y en la avenida Benjamín Rosales, en dirección hacia el Terminal Terrestre de Guayaquil.

Las autoridades solicitaron a la población mantener precauciones especiales en sectores próximos a ríos, esteros y zonas bajas susceptibles a los efectos de la marea.

ATM mantiene control de la circulación

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que mantiene agentes desplegados en los sectores afectados para gestionar la circulación vehicular y asistir a los conductores.

La acumulación de agua también provoca afectaciones a la movilidad en la avenida Benjamín Rosales, una de las principales vías de acceso al Terminal Terrestre, donde se registran complicaciones en el tránsito durante la jornada.

Marea supera los cuatro metros en Guayaquil

De acuerdo con la tabla de mareas difundida por Segura EP, en Guayaquil se prevé el segundo pleamar de 4,41 metros a las 21:36 de este 27 de noviembre. La primera marea alta fue a las 08:55, cuando el nivel de agua alcanzó los 4,21 metros.

En Puerto Nuevo, la marea alcanzaría 4,47 metros a las 21:20.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia prudente entre vehículos y seguir las indicaciones de los organismos de control mientras persistan los efectos de la marea alta.

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