Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

La combinación de lluvias, aguaje y marea alta provocó este jueves 26 de noviembre de 2026 acumulación de agua en distintos sectores de Guayaquil. Las afectaciones se concentran en zonas del centro, sur y norte de la ciudad, donde las autoridades recomendaron extremar las precauciones.

Más noticias

Sectores de Guayaquil afectados por lluvias, aguaje y marea alta

Según los reportes de monitoreo realizados por el C5 de Segura EP entre los puntos con presencia de agua constan las intersecciones de calle 10 y Bolivia, El Oro y calle 44, Santa Elena y 10 de Agosto, calle 14 y Juan B. Luces y la avenida Malecón Simón Bolívar.

También se reportaron novedades en el sector El Cisne, específicamente en el segundo callejón 21 SO y calle 40 SO, así como en la cooperativa 5 de Agosto, en Guasmo Norte.

Sector de El Velero totalmente inundado. https://t.co/VItzUuOmt7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) November 27, 2026

Congestión vehicular cerca del Terminal Terrestre

La acumulación de agua también afectó la circulación en la avenida Benjamín Rosales, en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Guayaquil, donde se registró alto flujo vehicular en sentido hacia la avenida Narcisa de Jesús.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que mantiene agentes desplegados en la zona para gestionar la movilidad y asistir a los conductores. Además, recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con precaución en los sectores afectados.

Autoridades mantienen vigilancia por efectos de la marea

Segura EP solicitó a la ciudadanía permanecer alerta en sectores cercanos a ríos y esteros, debido a que las condiciones de marea alta pueden generar nuevas acumulaciones de agua en zonas bajas.

Las autoridades indicaron que continuarán con el seguimiento permanente de los efectos del aguaje y coordinarán la atención de cualquier novedad que pueda registrarse en la ciudad durante las próximas horas.

Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada para esta noche estaba prevista una marea alta de 4,47 metros de altura.

Te recomendamos