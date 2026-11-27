Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La Universidad Politécnica Salesiana se pronunció oficialmente tras la difusión de videos en redes sociales en los que se observa a varios de sus estudiantes siendo evacuados en vehículos particulares, en medio de la acumulación de agua que afectó al sector del Barrio Cuba, en el sur de Guayaquil.

El hecho ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2026, cuando la combinación de lluvias, aguaje y marea alta provocó acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil, en medio de el fenómeno de El Niño.

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Universidad Salesiana se pronunció por evacuación de sus estudiantes

En un comunicado publicado la noche del 26 de noviembre por la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana se informó a su comunidad estudiantil sobre la aplicación de un plan de contingencia frente a las afectaciones que podría generar el fenómeno de El Niño.

La institución señaló que los protocolos fueron definidos con base en reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el ERFEN y análisis realizados por el Comité de Seguridad de la sede.

Salesiana definió tres niveles de alerta ante lluvias

Según el comunicado difundido por la Federación de Estudiantes, las medidas institucionales se aplicarán de forma progresiva de acuerdo con los niveles de alerta establecidos.

En una alerta amarilla, la universidad prevé reforzar medidas preventivas y preparar alternativas académicas ante pronósticos de lluvias superiores a los niveles habituales.

La alerta naranja contempla una posible suspensión parcial de actividades presenciales y la transición hacia modalidades híbridas o virtuales en caso de lluvias intensas, inundaciones sectoriales o dificultades de acceso al campus.

Por su parte, una alerta roja implicaría la suspensión total de la presencialidad, la implementación de teletrabajo, educación a distancia o el uso de sedes alternativas ante inundaciones graves o declaratorias de emergencia cantonales o nacionales.

Inundaciones afectaron sectores cercanos a la Salesiana

Durante la jornada, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que recibió alertas relacionadas con calles anegadas en el Barrio Cuba, sector donde está ubicada la universidad.

Las unidades desplegadas realizaron recorridos de inspección en ambas zonas. Según el reporte de los bomberos, los moradores no requirieron evacuaciones.

En redes sociales circularon videos donde se podía evidenciar cómo el agua ingresaba a viviendas y cubrió todo el sector, lo que obligó a que estudiantes sean llevados en camionetas y camiones.

Salesiana llama a seguir canales oficiales

La universidad exhortó a los estudiantes a mantener la calma, tomar precauciones y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución y de la Federación de Estudiantes.

La entidad indicó que cualquier medida adicional relacionada con la continuidad académica será comunicada oportunamente según la evolución de las condiciones climáticas.

En ninguna parte del comunicado se refirió a la evacuación de sus estudiantes la noche del 26 de noviembre.

Salesiana se pronuncia tras evacuación de sus estudiantes; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué plan activó la Universidad Politécnica Salesiana ante el fenómeno de El Niño? La universidad activó un plan de contingencia para garantizar la continuidad académica y proteger a su comunidad frente a posibles afectaciones por lluvias e inundaciones.

La medida fue anunciada por la Federación de Estudiantes y se basa en reportes del Inamhi, el ERFEN y evaluaciones realizadas por el Comité de Seguridad de la institución. ❓ ¿Cuáles son los niveles de alerta que aplicará la Universidad Politécnica Salesiana durante la temporada invernal? La institución implementará tres niveles de alerta: amarilla, naranja y roja.

Cada nivel contempla acciones progresivas. La alerta amarilla refuerza la prevención, la naranja permite suspender parcialmente actividades presenciales y la roja puede llevar a una suspensión total de clases presenciales y la adopción de modalidades virtuales. ❓ ¿En qué circunstancias la Salesiana podría suspender las clases presenciales? La presencialidad podría suspenderse parcial o totalmente si las lluvias generan inundaciones, dificultades de acceso al campus o una emergencia oficial.

Según el protocolo, la alerta naranja habilita modalidades híbridas o virtuales, mientras que la alerta roja contempla educación a distancia, teletrabajo y el uso de sedes alternas. ❓ ¿Qué ocurrió en los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana durante las lluvias registradas en Guayaquil? Sectores cercanos al campus, como el Barrio Cuba, registraron inundaciones y acumulación de agua.

Videos difundidos en redes sociales mostraron calles anegadas y estudiantes siendo trasladados en camionetas y camiones debido a las dificultades de movilidad provocadas por las lluvias. ❓ ¿Cómo deben mantenerse informados los estudiantes sobre posibles cambios en las actividades académicas? Los estudiantes deben consultar únicamente los canales oficiales de la universidad y de la Federación de Estudiantes. La institución señaló que cualquier decisión relacionada con clases, horarios o medidas adicionales será comunicada oportunamente en función de la evolución de las condiciones climáticas.

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