Guayaquileños celebran la independencia de Guayaquil con desfiles y música

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Las calles céntricas de la urbe porteña amanecieron teñidas de celeste y blanco en una jornada marcada por el civismo y el reencuentro popular. Miles de familias y visitantes nacionales se volcaron a las aceras este viernes, 9 de octubre de 2026, para conmemorar los 206 años de la gesta libertaria, viviendo los actos centrales por la independencia de Guayaquil entre redobles de tambores, bandas de paz y solemnes ceremonias tradicionales.

Desfile estudiantil multitudinario por la independencia de Guayaquil

La expresión más concurrida de la independencia de Guayaquil reunió a más de 7 000 alumnos pertenecientes a unas 60 instituciones educativas.

Desde las 08:30, la marcha partió en cinco bloques organizados desde las inmediaciones del parque La Victoria, avanzando por la calle Lorenzo de Garaicoa y copando la emblemática avenida 9 de Octubre hacia la calle Pichincha.

Al compás de pasacalles tradicionales bastoneras y abanderados marcharon frente al público, en una actividad que obligó a cierres viales en el casco céntrico.

Planteles locales y delegaciones de cinco provincias

En el desfile participaron academias como la Naval Almirante Illingworth (ANAI), Academia Naval Guayaquil, Academia Naval Altamar, Academia Naval Visión y Academia Naval Amazonas. Junto a ellas marcharon delegaciones del colegio Vicente Rocafuerte, San José La Salle, San Agustín, Instituto Coello, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, la Unidad Educativa Claretiana y Réplica Guayaquil.

Al recorrido se incorporaron además representaciones estudiantiles llegadas desde Quito, Cuenca, Riobamba, Latacunga y Tulcán, encabezadas por la reina Abby Riquero, la virreina y la Estrella de Octubre.

Aurora Gloriosa y ofrendas a los héroes octubrinos

Los homenajes formales arrancaron en la madrugada con la XVIII edición de la Aurora Gloriosa en la Fragua de Vulcano, donde se dio lectura al Acta de Independencia y la Proclama de Olmedo con la entrada de antorchas bomberiles.

En dicho acto, la concejala Emily Vera intervino por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, y se entregó la condecoración cívica a la ANAI y el mérito cultural a Daniela Marques Das Neves. Más tarde, se sucedieron ofrendas florales en la Columna de los Próceres del parque Centenario por parte de la Gobernación del Guayas, de la Prefectura con Carlos Encalada y Ana María Gallardo, y del Ministerio de Defensa con el ministro Gian Carlo Loffredo, la vicepresidenta María José Pinto y el mando militar.

Carros alegóricos, comparsas y sesión municipal

La agenda festiva continuó al mediodía con el desfile de carros alegóricos desde el parque Centenario hasta el Malecón, seguirá a las 14:00 por el desfile comunitario a lo largo de la avenida 9 de Octubre con diversos sectores ciudadanos.

Las actividades oficiales de conmemoración concluyen a las 18:00 con la sesión solemne en el Salón de la Ciudad, cerrando la evocación histórica del 9 de Octubre de 1820 que abrió el camino libertario de la nación.

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