Clases virtuales regirán en la U. de Guayaquil y tres cantones de Guayas

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La planificación escolar y universitaria en la provincia costera modificó su esquema presencial luego de confirmarse que nuevas clases virtuales regirán en Guayas debido a las dificultades proyectadas en la movilidad y a las alertas climáticas vigentes. La resolución abarca a sectores específicos de los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán para este miércoles 28 de octubre de 2026, según lo oficializó la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, tras analizar los reportes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR). De forma simultánea, el sistema universitario porteño confirmó la suspensión temporal de actividades dentro de sus instalaciones.

Con base a la reunión del COE Nacional y las predicciones climáticas del INAMHI e INOCAR, este miércoles 28 de octubre se mantendrá la modalidad no presencial en aquellas zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán debido a las posibles limitaciones en la movilidad.



Las unidades… — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 27, 2026

Clases virtuales regirán en Guayas y la Universidad de Guayaquil

La principal institución de educación superior de la urbe mantendrá aulas remotas hasta el fin de semana.

A través de un comunicado emitido este 27 de octubre de 2026, la Universidad de Guayaquil dispuso mantener sus actividades académicas en modalidad en línea hasta el sábado 31 de octubre de 2026. La decisión institucional se fundamentó en las alertas meteorológicas del INAMHI y en la evolución de las condiciones climáticas adversas que afectan a la urbe y sus alrededores.

Las cátedras se impartirán de forma sincrónica o asincrónica mediante las plataformas Zoom y Moodle, evaluando las condiciones del suministro eléctrico, conectividad y disponibilidad tecnológica de alumnos y docentes para no interrumpir el proceso de aprendizaje.

Decisión facultativa para instituciones privadas e institutos

Los planteles educativos particulares resolverán su esquema de asistencia bajo criterio propio.

La disposición ministerial precisó que las unidades educativas particulares, institutos superiores y demás universidades cuentan con la potestad de decidir si continúan con jornadas presenciales o aplican el trabajo remoto. La resolución que adopte cada establecimiento deberá considerar de forma primordial la seguridad integral de sus respectivas comunidades educativas y el estado de transitabilidad en sus accesos viales.

Medidas focalizadas para las restantes zonas costeras

Los distritos desconcentrados comunicarán directrices según los impactos locales.

Para otras localidades de la región litoral que enfrentan anegamientos y daños viales, la cartera de Estado anunció la activación del protocolo de contingencia educativa de manera focalizada. Las disposiciones concretas para cada establecimiento serán informadas de forma progresiva por los distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura conforme evolucione el temporal en cada territorio.

Coordinación interinstitucional con las resoluciones del COE Nacional

El monitoreo de las lluvias se articulará de manera diaria con los organismos de socorro.

La vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y el estado de la movilidad continuará de forma permanente para proteger a los estudiantes y al personal docente. Este despliegue educativo se alinea con las cuatro resoluciones aprobadas por el COE Nacional en Samborondón, liderado por el ministro Roberto Luque, que dispuso a los municipios intensificar las alertas tempranas y coordinar evacuaciones preventivas en sectores de alto peligro, mientras las mesas técnicas presentarán balances de daños cada jueves.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta qué fecha rigen las clases virtuales en la Universidad de Guayaquil?

Se mantendrán en modalidad en línea hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

La institución resolvió la medida con base en los reportes del INAMHI y las condiciones climáticas que afectan a Guayaquil y sus alrededores.

❓ ¿Qué plataformas utilizará la Universidad de Guayaquil durante la jornada no presencial?

Se emplearán Zoom y Moodle para actividades académicas sincrónicas o asincrónicas.

El uso dependerá del suministro de energía, la conectividad a internet y la disponibilidad tecnológica de docentes y estudiantes.

❓ ¿Qué cantones de Guayas tienen clases no presenciales este miércoles 28 de octubre?

Aquellas zonas con limitaciones de movilidad de Guayaquil, Samborondón y Durán.

La ministra Gilda Alcívar dispuso la medida preventiva tomando en cuenta los informes climáticos del COE Nacional, INAMHI e INOCAR.

❓ ¿Cómo deben proceder los colegios particulares e institutos ante la disposición ministerial?

Podrán decidir de manera autónoma si asisten presencialmente considerando la seguridad de su comunidad.

La flexibilización aplica para escuelas y colegios privados, institutos superiores y universidades particulares de la zona.

❓ ¿Qué mecanismo se aplicará en otras zonas de la Costa con afectaciones climáticas?

Se implementará el protocolo de contingencia educativa de forma focalizada a través de los distritos educativos.

Cada distrito del Ministerio de Educación comunicará las acciones puntuales conforme se evalúen los riesgos en territorio.

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