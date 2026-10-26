Aeropuerto de Guayaquil opera con normalidad tras tormenta

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El aeropuerto de Guayaquil se encuentra completamente operativo y todos sus sistemas funcionan con normalidad tras superar restricciones temporales en algunas de sus operaciones aéreas causadas por las adversas condiciones meteorológicas de la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026. La concesionaria de la terminal internacional José Joaquín de Olmedo, TAGSA, emitió un comunicado oficial confirmando la reactivación de las frecuencias luego de que una intensa tormenta eléctrica con fuertes lluvias obligara al desvío preventivo de varios itinerarios sobre la urbe porteña y cantones aledaños.

Normalización de operaciones en el aeropuerto de Guayaquil

La reapertura plena de servicios en el aeropuerto de Guayaquil se concretó tras disminuir el impacto atmosférico.

📢 Informamos a nuestros usuarios que, debido a las condiciones meteorológicas, se registraron restricciones temporales en algunas operaciones aéreas.



Al momento, el Aeropuerto de Guayaquil se encuentra operativo y sus sistemas funcionan con normalidad. pic.twitter.com/jP2gVOI00e — Aeropuerto de Guayaquil / TAGSA (@Aeropuerto_GYE) October 26, 2026

TAGSA informó a los usuarios que las intensas precipitaciones y la actividad eléctrica sobre el Puerto Principal y Samborondón generaron limitaciones provisionales en el espacio aéreo, lo que ocasionó el desvío temporal de determinados vuelos priorizando en todo instante la seguridad operacional de las tripulaciones y de los viajeros.

Superada la fase crítica de la tormenta, la administración aeroportuaria ratificó que las pistas e instalaciones operan en condiciones técnicas regulares.

Directrices y recomendaciones para los pasajeros

Pese a la normalización general del recinto, se solicitó a los viajeros verificar sus trayectos de forma particular.

La terminal aérea recomendó a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de sus conexiones y comunicarse de manera directa con cada aerolínea para conocer cualquier actualización o reprogramación en sus horarios.

La empresa administradora reiteró su compromiso con el adecuado funcionamiento de las actividades aeronáuticas en permanente coordinación con los operadores y las entidades de control competentes.

Impacto colateral del temporal en la ciudad

Las descargas eléctricas y la lluvia que alteraron la actividad de la terminal aérea provocaron afectaciones en la infraestructura urbana.

Hasta las 15:00, los organismos de socorro reportaron inundaciones en 19 sectores de Guayaquil y la caída de un árbol. Por su parte, la empresa distribuidora de energía eléctrica informó sobre interrupciones del suministro en al menos 10 barrios, complicando la movilidad ciudadana en los alrededores de las principales avenidas y accesos hacia la terminal aérea.

Medidas de autoprotección ante las condiciones climáticas

Frente a la continuidad de las precipitaciones en la zona litoral, las entidades de auxilio exhortaron a mantener precauciones en los traslados.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos permanecer en sus casas, evitar el cruce por arterias anegadas y mantenerse distanciados de postes, cables de electricidad y árboles para prevenir accidentes. Al mismo tiempo, se sugirió planificar los recorridos con suficiente tiempo a quienes requieran dirigirse hacia la terminal aeroportuaria mientras persista el monitoreo meteorológico en la ciudad.

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