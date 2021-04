Las brigadas de rastreadores fueron tras la pista de los escolares para evitar su deserción

Con megáfonos en mano, carteles de advertencia pegados en sus autos, en tricimotos o en buses. Fueron diversas las estrategias que implementaron las brigadas de rastreadores, como se autodenominan los maestros del sistema público que fueron tras la pista de sus estudiantes para evitar que pierdan el año escolar.

La entrega de los portafolios académicos es la evidencia de su desempeño a lo largo del ciclo educativo y es la única forma de garantizar su paso al siguiente grado. Pero el plazo de entrega venció a mediados de marzo, luego se extendió por unos días más y concluyó en esta semana con el trabajo de los docentes rastreadores.



Alberto Chimbolema, director de la Unidad Educativa Fernando Daquilema, ubicada en Monte Sinaí, usó un pequeño megáfono con una grabación. Subió a buses y atravesó extensos caminos de esta zona del noroeste de Guayaquil en el balde de una camioneta para llamar la atención de sus estudiantes.



Las dificultades en el acceso a Internet y la falta de equipos tecnológicos afectaron la conexión entre los estudiantes y sus profesores, en un año de clases no presenciales debido a la pandemia de covid-19.



Al finalizar el ciclo Costa, los docentes armaron brigadas de búsqueda activa en los barrios y llegaron a las casas de sus alumnos para recibir los portafolios y entregar a sus padres las credenciales que les permitirán acceder gratuitamente a Internet el próximo año, a través de un convenio entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Guayaquil.



La subsecretaria de Educación del distrito Guayaquil, Alexandra Higgins, agradeció a los docentes voluntarios que cumplieron con esta misión en diferentes lugares de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).



“Hemos receptado los portafolios y entregado las credenciales de acceso a Internet gratuito de la Alcaldía de Guayaquil. Ya hemos entregado 190 000 credenciales (…). Han utilizado todo tipo de estrategias, métodos y medios para buscar a los estudiantes; hemos rescatado a varios de ellos”, dijo Higgins.



El Ministerio de Educación aún no tiene un balance de cuántos alumnos abandonaron los estudios en el ciclo Costa, debido a complicaciones por la pandemia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió a inicios de este año que cuanto más tiempo permanezcan los niños fuera de la escuela, mayor es la probabilidad de que no regresen.



A escala global se prevé que el abandono escolar aumente en 24 millones de niños. El organismo informó que 90 000 niños ya están fuera del sistema educativo en Ecuador, según una encuesta aplicada en noviembre de 2020.