Volcán Sangay mantiene actividad y aumenta posibilidad de caída de ceniza en Chimborazo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El volcán Sangay registra una emisión de flujo piroclástico que fue captada este lunes 21 de septiembre de 2026 por las cámaras de videovigilancia del ECU911. La central del Austro informó sobre esta actividad y señaló que mantiene seguimiento constante junto con el Instituto Geofísico y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El Instituto Geofísico también reportó un cambio en la dirección de la nube de ceniza. El sistema satelital GOES-19 identificó la modificación aproximadamente a las 23:50 del domingo 20 de septiembre. La nube se desplaza ahora hacia el norte y noroccidente y alcanza una altura aproximada de 1,8 kilómetros sobre el nivel del cráter. Esta dirección genera una probabilidad de caída de ceniza en comunidades de Chimborazo, entre ellas Cebada, Guamote y Riobamba.

El Sangay mantiene actividad y cambia la dirección de la ceniza

El cambio en la dirección de la nube de ceniza constituye la principal novedad reportada por el Instituto Geofísico este lunes. El material volcánico se dirige hacia el norte y noroccidente, mientras la vigilancia de la actividad del Sangay continúa.

El IG-EPN indicó que analiza de manera permanente los parámetros de monitoreo del volcán. La institución comunicará cualquier cambio que detecte en la actividad.

El ECU911, desde su central del Austro, también señaló que realiza el seguimiento mediante sus cámaras de videovigilancia. Para esta labor coordina con el Instituto Geofísico y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Ante la posibilidad de caída de ceniza, las autoridades recomiendan tomar las medidas pertinentes y mantenerse informados mediante fuentes oficiales. El Instituto Geofísico reiteró que comunicará oportunamente cualquier novedad relacionada con el comportamiento del volcán.

#MoronaSantiago| 📹 Mediante cámaras de #VideovigilanciaECU911 se visualiza emisión de flujo piroclástico del volcán #Sangay.



🌋 Junto a @IGecuador y @Riesgos_Ec se da seguimiento constante a la actividad volcánica. #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 pic.twitter.com/jHdnSdhpRP — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) September 21, 2026

Primer reporte de caída de ceniza llega desde Columbe, Chimborazo

El Geofísico informó que recibió el primer reporte de caída de ceniza leve aproximadamente a las 09:02 de este lunes. El reporte llegó desde Columbe, en la provincia de Chimborazo, localizada al noroccidente del volcán.

El Instituto señala que la dirección del viento es predominante hacia el noroccidente y no se descarta la ocurrencia de caída de ceniza en comunidades aledañas.

#IGAlInstante Informativo VOLCÁN SANGAY No. 2026-007

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTUALIZACIÓN

El día de hoy 21 de septiembre del 2026, aproximadamente a las 09h02 TL, se recibió el primer reporte de caída de ceniza…

Ver informe: https://t.co/sJkaICD3KH pic.twitter.com/u5WdCMa9KD — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 21, 2026

El domingo ya se registró una emisión de ceniza

La actividad del Sangay también generó un reporte del Instituto Geofísico durante la mañana del domingo 20 de septiembre. Aproximadamente a las 07:09, el organismo identificó una emisión de ceniza con dirección suroeste.

En ese momento, el IG-EPN alertó sobre la posibilidad de caída de ceniza en comunidades ubicadas hacia esa dirección, en la provincia de Chimborazo. El sistema de cámaras de vigilancia permitió identificar la emisión.

El Sangay está ubicado en la provincia de Morona Santiago. El Instituto Geofísico mantiene vigilancia sobre su actividad y ha señalado que informará si detecta cambios en los parámetros que monitorea.

Entre las recomendaciones difundidas ante una eventual caída de ceniza está reducir la exposición a este material. La población debe permanecer en casa y salir únicamente cuando sea estrictamente necesario si se registra caída de ceniza.

También se aconseja mantener cerradas las puertas y ventanas. Las aberturas y grietas por donde pueda ingresar el material pueden sellarse, de ser posible, con cinta adhesiva o trapos.

La ceniza volcánica está compuesta por partículas de roca triturada. Estas pueden ingresar a las vías respiratorias y afectar los ojos. Por ello, las recomendaciones buscan reducir la exposición al material cuando se presente una caída de ceniza.

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