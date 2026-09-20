Actividad del volcán Sangay pone en alerta a Chimborazo por posible caída de ceniza

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico emitió la mañana de este domingo 20 de septiembre de 2026 una alerta de posible caída de ceniza en localidades de la provincia de Chimborazo por la actividad del volcán Sangay.

Actividad del volcán Sangay y posible caída de ceniza en Chimborazo

El volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona Santiago, registró una emisión de ceniza con dirección suroeste aproximadamente a las 07:09 de este domingo 20 de septiembre de 2026, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

“Existe la probabilidad de caída de ceniza en las comunidades ubicadas en esta dirección respecto al volcán, en la provincia de Chimborazo”, señaló el IG.

El sistema de cámaras de vigilancia permitió identificar la emisión. Debido a la dirección del material volcánico, existe probabilidad de caída de ceniza en las comunidades ubicadas hacia el suroeste del volcán.

El IG-EPN señaló que mantiene vigilancia de la actividad del Sangay y que informará oportunamente si se detectan cambios en los parámetros de monitoreo.

#IGAlInstante Informativo VOLCÁN SANGAY No. 2026-004

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El día de hoy 20 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 07h09 TL, el sistema de cámaras de vigilancia registró una emisión de c…

Ver informe: https://t.co/AOiy6ZLMk1 pic.twitter.com/QolTXRs3CI — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 20, 2026

¿Qué hacer ante la caída de ceniza?

El IG-EPN recomienda reducir la exposición a la ceniza volcánica. Si se registra caída de este material, se aconseja permanecer en casa y salir únicamente cuando sea estrictamente necesario.

También se recomienda:

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Sellar, de ser posible con cinta adhesiva o trapos, las aberturas y grietas por donde pueda ingresar la ceniza.

Evitar la exposición innecesaria al material volcánico.

La ceniza está compuesta por partículas de roca triturada que pueden ingresar a las vías respiratorias, los ojos y entrar en contacto con la piel.

¿Qué protección utilizar si es necesario salir?

Para proteger los ojos se recomienda utilizar gafas de protección industrial o gafas para piscina, debido a que cuentan con un sello que limita el ingreso de partículas. No se aconseja utilizar gafas comunes, ya que dejan zonas expuestas.

Para proteger las vías respiratorias se sugieren mascarillas KN95. Las mascarillas quirúrgicas o de tela pueden utilizarse si no se dispone de una KN95, aunque ofrecen menor protección frente a las partículas.

Para proteger la piel y la cabeza se recomienda utilizar ropa de manga larga, zapatos cerrados y gorras o pañuelos. La ropa impermeable también puede ayudar a restringir el contacto con la ceniza.

Los elementos de protección respiratoria y ocular deben ajustarse adecuadamente al rostro para garantizar una protección apropiada.

Animales y plantas también pueden verse afectados

La caída de ceniza puede afectar a plantas, animales de granja y mascotas.

En el caso de las plantas, la ceniza acumulada sobre las hojas puede impedir que reciban luz solar y afectar la fotosíntesis. Se recomienda retirar la ceniza de las hojas sacudiéndolas cuidadosamente con una rama.

Las mascotas y animales de granja deben permanecer, siempre que sea posible, en espacios cerrados donde no ingrese ceniza.

El ganado puede ser trasladado a zonas que no estén afectadas. También se recomienda evitar que consuma hierba contaminada con ceniza y utilizar fuentes alternativas de alimento, como balanceado.

¿Cómo limpiar la ceniza volcánica?

Una vez que termine la caída de ceniza, la limpieza debe realizarse utilizando los elementos de protección recomendados.

No se debe utilizar agua de manguera para retirar la ceniza. Al mezclarse con agua, puede formar un lodo espeso que obstruya drenajes y sumideros.

La ceniza debe recogerse con escobas o palas y almacenarse en bolsas gruesas o costales para su posterior recolección. Antes de barrer, se puede humedecer ligeramente para facilitar la limpieza y reducir la dispersión de partículas.

La ceniza volcánica puede aumentar considerablemente su peso cuando se moja. Por ello, su acumulación en techos puede representar un riesgo, especialmente en estructuras con losas delgadas, madera, zinc u otras láminas.

Se recomienda realizar una limpieza periódica de los techos para evitar la acumulación de ceniza. Al efectuar trabajos en lugares elevados se deben tomar medidas de seguridad, debido a que la ceniza puede volver las superficies resbalosas. El uso de cuerdas o arneses puede ayudar a prevenir caídas.

En zonas donde las caídas de ceniza son frecuentes, se recomienda considerar techos inclinados, que reducen la acumulación del material frente a las estructuras planas.

El IG-EPN pidió a la ciudadanía tomar las medidas pertinentes y mantenerse informada a través de fuentes oficiales mientras continúa el monitoreo de la actividad del volcán Sangay.

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