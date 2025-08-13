El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó sobre el estado actual del volcán Sangay y la actividad que se detectó este miércoles 13 de agosto de 2025.

🌋Volcán Sangay emite ceniza en dirección al noroccidente

El Instituto Geofísico (IG) dio a conocer que aproximadamente a las 05:00 de este miércoles 13 de agosto, los sistemas satelitales detectaron una emisión de ceniza en dirección al noroccidente.

Asociado a esta emisión, la Red de Observadores Volcánicos en la parroquia Cebadas, en la provincia de Chimborazo, reportaron la caída de ceniza en el sector.

Desde la emisión de la madrugada, no se han reportado nuevas; sin embargo, los técnicos del IG monitorean permanentemente la actividad del coloso.

Esto permite emitir alertas de acuerdo con la actividad para que se tomen las precauciones correspondientes.

El Geofísico resalta que este tipo de actividad ha sido recurrente en el actual período eruptivo que se inició en mayo de 2019.

Además, el Instituto recomienda tomar las precauciones pertinentes y mantenerse informado por canales oficiales.

Recomendaciones ante caída de ceniza

El Instituto Geofísico pide tomar precauciones si detecta caída de ceniza en su sector. Te dejamos algunas recomendaciones útiles:

Usa mascarilla para proteger las vías respiratorias

Usa gafas protectoras para evitar irritación ocular

Cubrir la piel expuesta con ropa de manga larga y zapatos cerrados.

Cierra puertas y ventanas. Si hay hendijas, tápalas con trapos húmedos

No uses mangueras para limpiar la ceniza

Barre la ceniza y deposítala en bolsas o sacos

Lava bien los alimentos antes de consumirlos

No tomes agua que haya estado expuesta a la ceniza

Evita realizar actividades al aire libre

No te subas a los techos a limpiar la ceniza

Además, es importante que tengas en casa un kit de emergencia que cuente con mascarillas, botiquín de primeros auxilios, medicinas, mantas y alimentos no perecederos.

