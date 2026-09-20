El Reventador registra actividad alta este domingo 20 de septiembre

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Material incandescente descendiendo por sus flancos, decenas de explosiones registradas en un solo día y una nube de ceniza que se dispersa en distintas direcciones. Así se mantiene la actividad del volcán El Reventador este domingo.

Un nivel de actividad que se mantiene alto

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) reportó, en su Informe Diario N.° 2026-263, que el volcán El Reventador mantiene un nivel de actividad superficial alto, sin cambios en su tendencia. A nivel interno, la actividad se mantiene en un nivel moderado, también sin cambios. El reporte corresponde al período comprendido entre las 11:00 del sábado 19 de septiembre y las 11:00 de este domingo 20 de septiembre.

Más de 130 eventos sísmicos en un día

Durante ese período, la estación de referencia registró 69 explosiones, 31 eventos de largo período, 19 tremores de emisión y 14 tremores armónicos. A través del sistema de cámaras de vigilancia, se observaron varias emisiones de gases y ceniza, con alturas de entre 300 y 800 metros sobre el nivel del cráter, dirigidas hacia el este, suroeste, oeste y noroeste. La Agencia Washington VAAC, por su parte, emitió dos reportes de emisiones con alturas de hasta 700 metros, con dirección noroeste.

El sistema satelital MOUNTS detectó 0.6 toneladas de dióxido de azufre (SO2) a las 14:01 del sábado 19 de septiembre. El sistema MIROVA MODIS registró, además, una anomalía termal en las últimas 24 horas.

Material incandescente en los flancos del volcán

Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, las cámaras de vigilancia registraron el descenso de material incandescente por los flancos del volcán, que alcanzó hasta 1 100 metros bajo el nivel del cráter. El Instituto Geofísico no reportó lluvias en la zona que pudieran generar flujos de lodo y escombros, aunque advirtió que, en caso de lluvias fuertes, el material acumulado podría movilizarse hacia los ríos adyacentes. El volcán se encuentra actualmente parcialmente nublado. El nivel de alerta de la Secretaría de Gestión de Riesgos se mantiene en naranja.

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