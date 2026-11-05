Vientos y lluvias constantes afectan a Santa Elena

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Santa Elena declaró la emergencia institucional este jueves 5 de noviembre de 2026, debido a las afectaciones que provoca el fenómeno de El Niño. Las lluvias causaron inundaciones, desbordamientos de ríos, daños en viviendas y problemas en la infraestructura vial y eléctrica de varios sectores de la provincia.

La resolución también contempla una evaluación de los alojamientos preventivos para conocer sus condiciones, capacidad y disponibilidad ante una posible necesidad de atención a las familias afectadas.

Mientras tanto, las autoridades parroquiales y los habitantes de Manglaralto esperan una declaratoria de emergencia para toda esa jurisdicción, una de las zonas con mayores afectaciones por las precipitaciones recientes.

Chanduy cierra un puente peatonal por riesgo de colapso

En Chanduy, las autoridades parroquiales cerraron el puente peatonal de ingreso a la cabecera debido al riesgo de colapso. El socavamiento compromete la estabilidad del puente y aumenta con el paso de las horas. Por esta razón, las autoridades también restringieron el paso de motocicletas.

Durante la mañana de este jueves, el presidente parroquial reportó dos viviendas inundadas. También indicó que Chanduy, Puerto, Manantial y Pechiche no registraban mayores dificultades en ese momento.

Otro problema afecta a Pechiche: la obstrucción de un tramo del río que desemboca en la cabecera parroquial. Las autoridades prevén ejecutar una limpieza con maquinaria para retirar el material y reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

En la comuna Prosperidad, la lluvia provocó la caída de dos postes.

Fuertes vientos causan daños en La Libertad

Las condiciones climáticas también afectaron al cantón La Libertad. Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles y postes, además de provocar daños en edificaciones.

En el barrio 12 de Octubre, ocho construcciones sufrieron daños en sus techos. Entre los inmuebles afectados constan una iglesia evangélica.

En el barrio 10 de Agosto, las autoridades mantienen cerrado un tramo de la vía por la caída de un árbol y al menos cuatro postes eléctricos. La emergencia también dejó sin energía eléctrica a ese sector.

Autoridades evalúan la capacidad de los alojamientos preventivos

La declaratoria del COE cantonal contempla una revisión de los espacios destinados a recibir a familias afectadas por las lluvias. La evaluación permitirá conocer cuántas personas pueden ingresar a estos lugares y cuáles son sus condiciones para ofrecer atención durante la emergencia.

Las afectaciones en Manglaralto, Chanduy, Prosperidad y La Libertad muestran el alcance de las precipitaciones y los fuertes vientos en la provincia de Santa Elena. Las autoridades locales mantienen reportes sobre daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos.

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